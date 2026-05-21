Il regista belga Lukas Dhont presenta al Festival di Cannes il suo terzo lungometraggio, ‘Coward’, in concorso alla settantanovesima edizione. Il film affronta il tema della tenerezza maschile, spesso celata per timore di essere giudicati deboli o codardi. Dhont, ispirandosi ai diari dei soldati della Prima guerra mondiale, racconta la storia di un giovane che giunge al fronte belga, convinto di dover dimostrare il proprio valore in battaglia.

‘Coward’: umanità e resilienza nel conflitto

Nel film, il protagonista si trova immerso nella brutalità del conflitto, ma scopre un gruppo di uomini che, attraverso il teatro e la performance, tenta di creare un fragile spazio di libertà e bellezza.

Dhont osserva come la tenerezza tra uomini sia sempre esistita, ma la società abbia spesso privilegiato immagini di durezza, violenza e brutalità, relegando la vulnerabilità. Il regista spiega che ‘Coward’ intende mostrare questa dimensione, fondamentale per comprendere l’esperienza umana, specialmente in contesti estremi come la guerra.

Coraggio e paura: una riflessione attuale

Dhont riflette su come la pressione sociale spinga i giovani, in particolare gli uomini, a dimostrare coraggio attraverso la forza e la disponibilità al combattimento. Ricorda un episodio televisivo in cui un politico chiese a studenti se avrebbero combattuto per il proprio Paese: tutti risposero affermativamente, anche chi era spaventato.

Questo lo ha portato a interrogarsi su quanti agiscano per la paura di essere etichettati come ‘codardi’. Il film, il cui titolo in italiano significa ‘codardo’, invita a riconsiderare il significato di coraggio, suggerendo che accettare la propria fragilità e paura – inclusa quella dell'altro, del nemico e di sé stessi – possa costituire un atto di grande valore.

Lukas Dhont: la sua visione cinematografica

Lukas Dhont è un regista belga noto per ‘Girl’ (2018) e ‘Close’ (2022), opere acclamate e premiate a livello internazionale. Con ‘Coward’, Dhont prosegue l’esplorazione di identità, vulnerabilità e dinamiche sociali, confermandosi una delle voci più interessanti del cinema europeo contemporaneo.