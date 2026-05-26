È morto all'età di novantacinque anni Sonny Rollins, il leggendario sassofonista e figura centrale del jazz, noto come il 'Saxophone Colossus'. La sua scomparsa, avvenuta nella sua casa di Woodstock, New York, è stata confermata dalla portavoce Terri Hinte. Rollins era considerato l'ultimo grande esponente vivente di quella generazione che ha definito le regole del jazz moderno, lasciando un segno indelebile nella storia della musica afroamericana. La notizia è giunta alla vigilia del centenario della nascita del suo amico e collega Miles Davis.

La sua arte fu caratterizzata da una profonda dedizione al sassofono, strumento che esplorò con una sonorità potente e inconfondibile. L'approccio all'improvvisazione di Rollins si basava sulla capacità di inanellare sequenze quasi infinite di variazioni su un tema principale. Anche nelle sue ultime esibizioni dal vivo, nonostante l'età avanzata e i problemi di salute che lo avevano spesso confinato in casa, era capace di performance torrenziali, che si concludevano immancabilmente con il ritmo coinvolgente del calypso 'Don't Stop The Carnival', trascinando il pubblico in balli spontanei.

Nato ad Harlem il 7 settembre 1930, Rollins fu protagonista delle rivoluzioni del jazz, dal Be Bop all'Hard Bop, collaborando fin da giovane con innovatori del calibro di Bud Powell, Fats Navarro e Charlie Parker.

Negli anni Cinquanta incise album fondamentali con Miles Davis e Thelonious Monk, e fu parte del celebre quintetto di Max Roach e Clifford Brown, una delle formazioni più creative dell'Hard Bop. Il suo album 'Saxophone Colossus' (1956) divenne emblematico, contenendo l'iconica 'St. Thomas', uno dei calypso più celebri del jazz, valorizzato dallo straordinario assolo di batteria di Max Roach.

Un'influenza artistica e un temperamento unico

Rollins non fu solo un acclamato sassofonista, ma anche un personaggio dal temperamento forte e carismatico. Era noto il timore che ispirava persino a Miles Davis, a conferma della sua statura non solo come musicista ma anche come uomo. La sua influenza tra gli artisti fu ulteriormente attestata dal racconto di Max Gordon, storico proprietario del Village Vanguard di New York, dove Rollins nel 1957 registrò uno dei live più celebri della storia del jazz.

Il percorso musicale di Rollins dimostrò una continua capacità di evoluzione: partendo dall'eredità di Coleman Hawkins, sperimentò nuovi linguaggi con l'avanguardia degli anni Sessanta e il Free Jazz, senza mai abbandonare la tradizione. L'episodio del suo ritiro improvviso nel 1959 divenne quasi leggendario: per due anni si esercitò per ore sul Williamsburg Bridge, perfezionando tecnica e suono. Il suo rientro discografico con 'The Bridge' (1962) testimoniò la svolta maturata in quel periodo di studio solitario.

Tra Hard Bop e collaborazioni leggendarie

Figura di riferimento per la scuola Hard Bop, Rollins fu il primo sassofonista a costituire un modello alternativo a John Coltrane, suo amico, con il quale registrò una delle 'chase' più celebri della musica improvvisata: 'Tenor Madness'.

La sua influenza si estese anche fuori dall'ambiente jazzistico: memorabile è il suo assolo in 'Waitin’ On A Friend' dei Rolling Stones, incluso nell'album 'Tattoo You' (1981), per il quale fu coinvolto personalmente da Charlie Watts. Nonostante il successo e l'ammirazione, Rollins rimase sempre critico verso se stesso, sospendendo periodicamente l'attività pubblica per coltivare nuove idee e stili, coerente nel definirsi “un’opera in divenire”.

Nella cultura jazz, i suoi dischi e assoli rimangono imprescindibili, testimonianza di una ricerca che attraversò oltre cinque decenni di storia musicale. La sua lunga e straordinaria carriera ha lasciato una traccia incancellabile nella musica del Novecento, non solo attraverso le registrazioni ma anche tramite fotografie e racconti che documentano una personalità unica, capace di unire tecnica, passione e uno spirito di costante rinnovamento.