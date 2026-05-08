La Regione Umbria e la Tavola della pace sono protagoniste al Salone internazionale del Libro di Torino, portando la storica Marcia per la pace tra gli appuntamenti di spicco dell’evento editoriale. Questa iniziativa, che si svolge l’otto maggio 2026 nello spazio Umbria del Salone, non solo offre visibilità alle esperienze umbre nel campo della cultura della pace, ma crea anche un’importante occasione di incontro e condivisione con autori, editori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia. L'evento rafforza il legame intrinseco tra il territorio umbro e i valori fondamentali della solidarietà e del dialogo.

Il programma presentato in fiera vede la Regione Umbria e la Tavola della pace agire in sinergia, con la preziosa collaborazione del Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova e di We Are Here Venice. L’iniziativa mira a promuovere la storia e il profondo valore della Marcia Perugia-Assisi, un simbolo di pacifismo che affonda le sue radici nel 1961. All’interno del Salone, viene sottolineato il ruolo distintivo dell’Umbria come terra di costante impegno per la pace e di formazione alla cittadinanza responsabile. Il presidente della Regione ha evidenziato la centralità di questi valori, affermando con chiarezza: “La Marcia Perugia-Assisi è un patrimonio condiviso che appartiene a tutta Italia”.

Il programma umbro al Salone del Libro

La ricca serie di appuntamenti curati dalla Regione Umbria include presentazioni approfondite, dibattiti stimolanti e incontri significativi, tutti focalizzati sulla promozione di una robusta cultura di pace. Un’attenzione particolare è stata riservata al coinvolgimento attivo dei giovani e degli studenti, con la partecipazione entusiasta di realtà scolastiche e diverse associazioni impegnate sul territorio. Gli organizzatori hanno rimarcato come la presenza della Marcia per la pace al Salone rappresenti una preziosa opportunità “di raccontare e far conoscere una lunga storia di impegno, esperienza e speranza che è diventata modello per tante altre iniziative simili”.

Sono inoltre previsti momenti di confronto sia istituzionale che pubblico, arricchiti da toccanti testimonianze dirette dei promotori storici della Marcia e dai rappresentanti delle istituzioni umbre. Il Salone del Libro si trasforma così in una vetrina e un potente megafono per il messaggio universale di convivenza pacifica e solidarietà. L’Umbria, in questo contesto, si propone come un vero e proprio laboratorio nazionale di esperienze educative e civili, ispirate ai principi irrinunciabili della non violenza e dell’inclusione sociale.

La Marcia Perugia-Assisi: storia e impatto

La Marcia Perugia-Assisi vide la luce nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, un pensatore e attivista che ha lasciato un segno profondo nella storia contemporanea italiana.

Fin dalla sua prima edizione, la Marcia divenne rapidamente un appuntamento di riferimento cruciale per il movimento pacifista nazionale, riuscendo a coinvolgere ogni anno migliaia di persone provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da diversi Paesi europei. Nel corso dei decenni, questa manifestazione ha contribuito in modo significativo a stimolare il dibattito sociale e istituzionale intorno a temi fondamentali come il disarmo, i diritti umani, l’accoglienza e la solidarietà internazionale.

La costante partecipazione delle istituzioni umbre, tra cui la Regione e numerose realtà associative, testimonia la radicata e profonda attenzione riservata a questi valori nel tessuto sociale e culturale del territorio.

L’Umbria conferma così il proprio ruolo di laboratorio permanente di iniziative sul fronte della cultura per la pace, capitalizzando esperienze pluridecennali che trovano nuova e meritata visibilità anche attraverso l’importante e prestigiosa vetrina del Salone del Libro di Torino.