Madonna tornerà al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confessions II, progetto audiovisivo costruito attorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo in uscita il 3 luglio.

L’annuncio è stato dato dagli organizzatori della manifestazione, in programma a New York City dal 3 al 14 giugno. Il visual film, della durata di oltre dieci minuti, è stato diretto da David Toro e Solomon Chase, conosciuti come il duo Torso, e debutterà il 5 giugno al Beacon Theatre.

Al termine della proiezione, Madonna parteciperà a una conversazione con i due registi moderata da Jimmy Fallon.

Secondo la sinossi ufficiale, "Confessions II si presenta come un pezzo continuo che intreccia sequenze musicali in un'esperienza immersiva, dando fisicità alla musica. Ogni canzone si 'svolge' attraverso sei capitoli, ognuno un thriller sexy, un'illusione dance, un epico sogno delirante. Come l'album, il film annulla la distinzione tra le tracce, costruendo narrazioni cosmiche che seguono una logica da sogno contorto".

Il progetto racconta una notte da incubo che, nonostante tutto, riconduce al suo luogo simbolico: la pista da ballo, il “dance floor”.

Per Madonna si tratta della seconda partecipazione al Tribeca Festival. La prima risale al 2008, quando presentò I Am Because We Are, documentario da lei prodotto, scritto e narrato, dedicato alla storia di un orfano del Malawi rimasto senza genitori a causa dell’AIDS.

"Confessions II": struttura visiva e innovazione artistica

"Confessions II" è un progetto strettamente connesso al nuovo album, che traduce in immagini l'universo sonoro di Madonna. L'opera si caratterizza per la tensione tra controllo e abbandono, conferendo fisicità alla musica grazie a una regia ritmata e visionaria. La suddivisione in sei capitoli, con forte identità visiva e coreografica, crea una narrazione fluida dove l'alternanza di emozioni e stili trova sintesi nella pista da ballo, elemento identitario della cultura pop dance. Con una carriera costellata di successi, Madonna conferma la sua volontà di sperimentare nuove forme espressive, e il suo coinvolgimento nella conversazione con Jimmy Fallon dopo la première offrirà un momento di confronto per il pubblico.