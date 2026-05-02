Un momento di profonda emozione e significato ha caratterizzato il Concertone del Primo Maggio a Roma, dove il rapper Geolier ha onorato la promessa fatta a Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, conosciuto come Giogiò. Dal palco di Piazza San Giovanni, l'artista napoletano ha ricordato le giovani vittime innocenti di Napoli, tra cui proprio Giogiò, il musicista tragicamente scomparso nell’agosto del 2023. La signora Di Maggio ha espresso la sua commozione, riconoscendo nel gesto di Geolier il mantenimento di un impegno preso in un momento di immenso dolore: quello di non comporre più brani che esaltassero l'uso delle pistole, una richiesta avanzata davanti alla bara del figlio e suggellata da un mazzo di fiori, simbolo di una nuova direzione.

La "rivoluzione gentile" che fiorisce dal dolore

Daniela Di Maggio ha descritto il percorso scaturito da quella promessa come l'inizio di una vera e propria "rivoluzione gentile". Un cambiamento profondo che, nato nel dolore più acuto, ha saputo evolversi nel tempo, trovando la sua più alta espressione proprio sul prestigioso palco del Concertone. Lì, Geolier ha pronunciato i nomi di Giogiò, Santo Romano e Francesco Pio Maimone, rendendo omaggio pubblicamente a questi giovani vittime innocenti e ribadendo con forza l'imperativo di non normalizzare tali tragedie. La madre di Giovanbattista Cutolo ha percepito in questo atto una chiara trasformazione positiva nell'artista, convinta che anche il ricordo e l'esempio di suo figlio abbiano giocato un ruolo cruciale in questa evoluzione.

Il valore del gesto di Geolier e la sua evoluzione artistica

Lo stesso Geolier ha sottolineato l'importanza del palco del Primo Maggio come cassa di risonanza per veicolare messaggi di responsabilità e memoria. L'artista ha espresso il desiderio di smuovere le coscienze dei ragazzi della sua generazione, scegliendo di nominare esplicitamente le vittime proprio per contrastare l'idea che queste morti possano essere percepite come una "normalità". Questo impegno sociale si inserisce in un percorso più ampio che vede l'artista sempre più consapevole. Geolier ha infatti rivelato come la sua profonda emotività e il forte legame con la sua famiglia abbiano plasmato la sua carriera musicale, guidandolo verso una maggiore sensibilità e attenzione verso le tematiche sociali che affronta nelle sue opere.

Geolier: l'artista, la voce di Napoli

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, si è affermato come uno dei nomi di punta della scena urban italiana. Originario di Napoli, ha conquistato un vasto pubblico grazie ai suoi brani in dialetto partenopeo e a una narrazione schietta e autentica delle realtà giovanili della sua città. La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha ulteriormente consolidato la sua presenza nel panorama musicale nazionale, portandolo a distinguersi non solo per il successo commerciale, ma anche per un marcato impegno sociale e la volontà di essere una voce significativa e alternativa per le nuove generazioni, promuovendo valori di speranza e cambiamento.