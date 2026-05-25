Il panorama musicale italiano si arricchisce di una nuova e significativa collaborazione: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti uniscono le loro voci nel singolo inedito "Sabato sera". Il brano, la cui pubblicazione è fissata per il 29 maggio sotto l'etichetta Epic Records Italy / Sony Music Italy, rappresenta un'importante evoluzione nel percorso artistico di Mara Sattei. Dopo il successo del suo album “Che me ne faccio del tempo”, l'artista prosegue nella sua ricerca di nuove sinergie creative e sonorità. "Sabato sera" è stato descritto da Sattei come un pezzo concepito per i viaggi in macchina notturni, ambientato tra le evocative strade di Roma.

La narrazione del testo esplora la ricerca incessante tra due individui, nonostante la distanza, e le emozioni contrastanti che emergono nella speranza di un ricongiungimento in una "corsa notturna senza meta".

La scelta di Enrico Nigiotti come partner per questa traccia è stata per Mara Sattei "subito naturale". L'artista ha elogiato Nigiotti definendolo "non solo un grande artista ma anche una splendida persona", sottolineando in particolare il valore della sua scrittura all'interno del progetto. Questa sinergia artistica promette di offrire al pubblico un brano di grande impatto emotivo e stilistico.

Dal canto suo, Enrico Nigiotti ha accolto l'invito con dichiarato entusiasmo. Ha raccontato di aver composto la propria strofa direttamente in studio, contribuendo attivamente alla creazione del pezzo e aggiungendo il suo tocco personale anche attraverso l'uso della chitarra.

Nigiotti ha interpretato "Sabato sera" come un inno alla libertà e alla leggerezza, evocando "la sensazione di abbassare i finestrini, cantare a squarciagola e sentirsi leggeri, senza pensieri", un'immagine che ben si sposa con l'atmosfera notturna e onirica del brano.

Il Club Tour 2026 di Mara Sattei: le date

Oltre al lancio del nuovo singolo, Mara Sattei si prepara a tornare sul palco con il Club Tour 2026. Durante questa serie di concerti, l'artista presenterà dal vivo i brani del suo ultimo album “Che me ne faccio del tempo” e, per la prima volta, anche "Sabato sera". Il tour prenderà il via il 13 novembre a Roma, per poi proseguire il 14 novembre a Perugia, il 18 novembre a Torino, il 20 novembre a Pordenone, il 23 novembre a Milano, il 24 novembre a Bologna e si concluderà il 27 novembre a Conversano.

Questo nuovo ciclo di esibizioni live offrirà al pubblico una panoramica completa della sua produzione più recente, mostrando l'evoluzione del suo percorso creativo e la sua apertura verso nuove direzioni nel pop contemporaneo.

Profili artistici e sinergie musicali nel pop italiano

Mara Sattei si è affermata come una delle voci più interessanti e versatili del panorama musicale italiano contemporaneo. La sua carriera è caratterizzata dalla capacità di spaziare con disinvoltura tra diversi generi e di intessere collaborazioni che ne valorizzano la scrittura personale ed evocativa. Il suo stile unico contribuisce a definire nuove tendenze nel pop italiano.

Accanto a lei, Enrico Nigiotti è un cantautore apprezzato per il suo stile distintivo, capace di fondere tradizione e modernità.

Il suo contributo al progetto "Sabato sera" è significativo sia in fase di composizione che di esecuzione, arricchendo il brano con la sua sensibilità artistica. Le iniziative solistiche e le numerose collaborazioni di entrambi gli artisti si intrecciano costantemente con il dinamico tessuto musicale del nostro Paese, offrendo nuove prospettive e valorizzando la narrazione attraverso la musica pop e la canzone d'autore.

Le caratteristiche intrinseche del brano "Sabato sera" e l'imminente Club Tour 2026 rappresentano elementi chiave che confermano la centralità di Mara Sattei nel panorama musicale contemporaneo. Questi progetti sottolineano la sua costante ricerca artistica e la sua propensione per la realizzazione di collaborazioni di alta qualità, consolidando la sua posizione come figura di riferimento nella scena musicale italiana.