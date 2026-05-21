A Trieste è stato presentato il libro “Mezè, miracoli e disastri - Il mio Libano in cucina oltre la guerra” di Maradona Youssef, celebre volto di MasterChef Italia e imprenditore della ristorazione. Scritto con Sara Faillaci ed edito da Solferino, il volume esplora la storia personale di Youssef e il profondo legame identitario tra cucina e terra natale, unendo memorie, ricette e l'aspirazione a un dialogo di pace. Youssef ha sottolineato come il cibo sia il mezzo per raccontare il Libano e il desiderio di pace, invitando a conoscere un Paese “bellissimo, anche se spesso associato a conflitti”.

Nato a Beirut nel 1986, Youssef si è trasferito a Trieste per studiare, coltivando la passione gastronomica che lo ha portato a lavorare con Bruno Barbieri e a diventare socio del ristorante libanese Mezè a Milano. Attualmente si divide tra Trieste e Milano, collaborando con le ambasciate d’Italia e Libano per rafforzare i legami culturali.

L'infanzia tra guerra e sapori

Il nome Maradona gli fu dato dal padre, grande tifoso di calcio, in piena guerra civile. Nel libro, Youssef rievoca un'infanzia segnata dalla paura delle bombe e dei disordini, ma anche dai profumi e sapori della cucina della nonna e della mamma. Ricorda il pane al mattino e i vetri rotti la sera. L'esperienza traumatica del 2006 con la Croce Rossa a Quana, dove una scuola fu distrutta con vittime civili, lo lasciò “rotto dentro”.

Ha compreso che la guerra era parte della vita, imparando a conviverci senza lasciarla definire chi si è. I “miracoli” sono le persone che restano malgrado tutto; il rischio è che la guerra diventi abitudine.

La cucina, per Youssef, non fu un rifugio, ma un luogo dove tutto aveva un senso e un volto felice. Sua nonna, sua madre e sua zia gli insegnarono la precisione dei gesti e che cucinare è prendersi cura. “La pace ha un solo nome: la cucina”, afferma, mostrando come la tavola possa diventare ordine, relazione e possibilità. Ogni ricetta è accompagnata da una storia o una citazione filosofica, e “battere il kibbeh serve per battere la tristezza più che la fame”.

Dalla passione alla professione: costruire ponti

A vent'anni, trasferitosi a Trieste, Youssef comprese che la cucina poteva diventare una professione. L'esperienza a MasterChef Italia 5 e All Stars nel 2016 fu un trampolino per la visibilità, ma la vera “voce” si guadagna con lavoro e serietà. Così, nel novembre 2021, ha aperto Mezè a Milano, con l'obiettivo di portare serietà e autenticità alla tradizione libanese, rifuggendo il folklore e valorizzando il lavoro, il territorio e il tempo dietro ogni piatto. Ha conosciuto la fame vera, e questo lo ha cambiato, portandolo a riconoscere il valore del cibo oltre il prezzo. “In Libano si mangia non per moda, ma per bisogno: per memoria, bussola e famiglia.

La cucina è respirare”.

Youssef si definisce ambizioso, con l'obiettivo di costruire qualcosa che resti. Riconosce la tensione tra accoglienza culturale e l'esclusione dell'alta cucina, cercando di risolverla nel libro. Si riconosce nella frase di Gurdjieff “prendere la conoscenza dell’Occidente e il modo di intendere dell’Oriente”: tecnica occidentale, sensibilità orientale. Ammira chef che cucinano con senso, come Barbieri (istinto), Gino Fabbri (cuore) e Massimo Bottura (intelletto). Per il futuro, vuole continuare a costruire ponti, raccontare e cucinare, con “molto Libano dentro e da capire in Italia”. Un nuovo progetto è già sul fuoco, perché tra chef e figlio, sceglie sempre il figlio.