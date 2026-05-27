arte il 18 maggio la dodicesima edizione del festival “Il cinema in piazza”, la rassegna cinematografica all’aperto che fino al 12 luglio animerà l’estate romana con proiezioni, serie, incontri e dialoghi con registi italiani e internazionali. La manifestazione è stata presentata al Cinema Troisi, nella sala che in futuro diventerà una grande aula studio ampliata dalle attuali 90 fino a circa 500 posti e aperta tutti i giorni 24 ore su 24.

All’evento di presentazione erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il presidente della Fondazione Piccolo America Valerio Carocci.

La serata inaugurale in piazza San Cosimato sarà affidata al regista Marco Bellocchio, che insieme al podcaster Stefano Nazzi e alla cantante Myss Keta presenterà i primi tre episodi di “Portobello”, la serie dedicata alla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora.

Per la giornata successiva, Carocci ha rivolto un invito al ministro della Cultura Alessandro Giuli: “Lo accogliamo a braccia aperte”, ha dichiarato, pur sottolineando come sia “paradossale che il ministero della Cultura non sia partner né abbia dato il patrocinio a questo evento, come invece avveniva in passato”. Quest’anno la rassegna è invece sostenuta per la prima volta sia dalla Regione Lazio sia dal Campidoglio, dopo anni in cui il sostegno era arrivato solo da uno dei due enti.

“Siamo felici di contribuire a questa che forse è l’edizione più bella finora del Cinema in piazza”, ha commentato Gualtieri, mentre Rocca ha ribadito l’impegno regionale sul recupero delle sale cinematografiche, ricordando come “abbiamo messo 24 milioni di euro e abbiamo ricevuto ben 395 domande”.

Oltre alla storica piazza San Cosimato, il festival si svolgerà anche al Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (dal 4 giugno) e a Monte Ciocci (dal 6 giugno). Dal mercoledì alla domenica, ogni sera alle 21.15, sono previste proiezioni gratuite in lingua originale sottotitolata e classici italiani con sottotitoli in inglese.

Tra gli appuntamenti più attesi, il 28 giugno Léa Seydoux presenterà a San Cosimato un film a sorpresa da lei scelto.

Il 2 luglio Thom Yorke interverrà su Children of Men di Alfonso Cuarón, mentre il 3 luglio Matteo Garrone introdurrà Io Capitano.

In programma anche una retrospettiva dedicata a Elio Petri, con proiezioni ogni mercoledì a San Cosimato dal 3 giugno al 1° luglio. Il sabato sarà invece dedicato ai più piccoli con i film d’animazione di Hayao Miyazaki, mentre ogni domenica alla Cervelletta sarà proposta una rassegna su Steven Spielberg.

Tra gli altri ospiti attesi figurano anche Fabrizio Gifuni, Carlo Verdone, Pablo Larraín e Bruce Goldstein, insieme a numerosi altri protagonisti del cinema internazionale.