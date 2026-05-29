Marco Conidi esprime la sua profonda soddisfazione per il significativo passaggio di “Musica Mia” da Rai2 a Rai1. Il programma, che si appresta a inaugurare una nuova stagione composta da sedici puntate, prenderà il via domani, 30 maggio, alle ore 17:55, con un’apertura dedicata alla vibrante città di Napoli. Conidi sottolinea come la trasmissione si proponga di raccontare la musica popolare italiana in modo autentico, quasi “sull’uscio di casa”, attraverso un viaggio che esplora il Paese da Nord a Sud. Insieme a Lorella Boccia, il cantautore guiderà gli spettatori alla scoperta di luoghi iconici, tradizioni radicate e i grandi maestri della canzone d’autore, offrendo uno sguardo intimo e approfondito sul patrimonio musicale nazionale.

Un viaggio intimo tra artisti e tradizioni

La nuova edizione di “Musica Mia” promette di offrire al pubblico un ricco percorso attraverso la storia della musica italiana, proponendo monografie dedicate a figure iconiche. Tra gli artisti che saranno protagonisti di queste puntate speciali figurano nomi del calibro di Murolo, Pino Daniele, Franco Battiato, Gino Paoli, Enzo Jannacci, Franco Califano e Giancarlo Bigazzi. Non mancherà inoltre un approfondimento sulla new wave, con la partecipazione di ospiti di rilievo che arricchiranno il dibattito e l'analisi musicale. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un momento particolarmente intimo e suggestivo: un artista si esibirà interpretando un brano, accompagnato unicamente da chitarra, voce e armonica, ricreando un’atmosfera raccolta e personale, quasi come un invito ad entrare in casa per ascoltare una storia.

Cultura senza etichette: il servizio pubblico di “Musica Mia”

Conidi respinge con fermezza l’idea che la cultura veicolata dalla televisione debba essere in qualche modo schierata o politicizzata. Afferma con convinzione che “la cultura appartiene al popolo, e non ha cappelli da appendere né da una parte né dall’altra”, evidenziando il ruolo di servizio pubblico e l'imparzialità del programma. L'idea alla base di “Musica Mia” è nata durante i viaggi del cantautore con l’Orchestraccia, un’esperienza che ha rivelato un’Italia ricca di storie e melodie da narrare. La Rai ha creduto fortemente nel progetto, supportandolo con una squadra di autori dedicata e un impegno produttivo notevole. In soli due mesi, Conidi e Lorella Boccia hanno percorso e filmato in circa diciannove città, un’impresa che testimonia l’altissimo livello di dedizione produttiva.

Conidi conclude definendo “Musica Mia” come “il programma più libero del mondo”, un format unico nel suo genere e di grande beneficio per il pubblico, capace di unire e informare attraverso la bellezza della musica.

Marco Conidi: cantautore, attore e voce della musica popolare

Marco Conidi è una figura poliedrica nel panorama artistico italiano, noto come cantautore, attore e membro fondatore del gruppo folk romano Orchestraccia. Nel marzo 2025, ha intrapreso l'esperienza della conduzione televisiva con “Musica Mia” su Rai2, al fianco di Lorella Boccia, un programma che fin da subito si è distinto per la sua dedizione alla musica popolare italiana. La sua carriera si estende con successo attraverso diversi ambiti, dalla composizione musicale alle performance cinematografiche e televisive, consolidando la sua posizione come artista completo e impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano.