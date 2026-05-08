L'attore e autore di spicco Marco Paolini torna sulla scena con il suo nuovo spettacolo, "Stravèdo", un'opera interamente dedicata al tema dell'acqua e alle sue profonde implicazioni culturali e ambientali. L'iniziativa si inserisce nel consolidato format del suo teatro campestre, che predilige allestimenti all'aperto immersi nella natura veneta. Il debutto di "Stravèdo" è fissato per l'otto maggio 2026 a Mar de Molada, un'area suggestiva situata sui Colli Euganei, in provincia di Padova. L'obiettivo è esplorare i molteplici significati legati all'acqua, spaziando dalla mitologia alle attuali sfide idriche.

Paolini ha evidenziato che "parlare di acqua significa parlare di vita, di storia, di cultura e di persone", sottolineando la centralità dell'elemento nel vivere umano.

Lo spettacolo è una produzione di Jolefilm e Arteven e si colloca all'interno di una rassegna che ha già visto Paolini protagonista negli anni precedenti con altri lavori concepiti per la dimensione campestre. Il teatro di Paolini si distingue per la sua capacità di fondere narrazione avvincente, musica dal vivo e un coinvolgimento profondo con il territorio circostante, valorizzando scenari naturali come boschi, prati e pendii collinari. Gli appuntamenti di "Stravèdo" prevedono momenti di dialogo diretto con il pubblico e offrono la possibilità di una partecipazione attiva degli spettatori, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Il valore del teatro campestre e l’esperienza di Mar de Molada

L'area di Mar de Molada, incastonata nei Colli Euganei, rappresenta lo scenario ideale per il tipo di teatro che Marco Paolini porta avanti da anni: una forma d'arte che si apre all'ambiente e si connette profondamente con la comunità locale. Le rappresentazioni si svolgono rigorosamente all'aperto, con allestimenti funzionali e a basso impatto ambientale, perfettamente integrati nella natura circostante. Mar de Molada è riconosciuto come un dinamico centro di esperienze culturali e formative, che ospita regolarmente laboratori e incontri focalizzati sul rapporto tra uomo e territorio. Questa sinergia trasforma ogni spettacolo in un'occasione di riflessione condivisa, come evidenziato nella presentazione del cartellone di "Stravèdo".

Il progetto di Paolini ha riscosso un notevole interesse da parte delle istituzioni locali, che ne supportano attivamente la realizzazione, riconoscendolo come un'importante iniziativa per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali. Gli appuntamenti del teatro campestre nei prati di Mar de Molada, programmati durante i mesi primaverili ed estivi, si inseriscono così in una stagione culturale che mira ad avvicinare un pubblico eterogeneo ai temi cruciali della sostenibilità e dell'identità culturale veneta.

Marco Paolini: percorso teatrale e legame con l’ambiente

Marco Paolini si è affermato da decenni per la sua straordinaria capacità di narrare storie profonde, intrinsecamente legate all'ambiente e all'identità del Nord Est italiano.

Già dagli anni Novanta, l'artista ha sperimentato forme di teatro innovative, al di fuori dei contesti tradizionali, ponendo una particolare attenzione ai luoghi e al coinvolgimento degli spettatori. Il teatro campestre emerge come l'evoluzione naturale di questa ricerca scenica, orientata al coinvolgimento diretto della natura come scenografia e all'acqua come tema sia simbolico che concreto. Nei suoi precedenti lavori, Paolini ha affrontato argomenti di forte attualità e profondamente radicati nel territorio, tra cui il mondo del lavoro, la memoria delle comunità e la cura del paesaggio.

Mar de Molada, che ospita gli appuntamenti di "Stravèdo", è un'area culturale vivace che accoglie regolarmente iniziative artistiche, attività scolastiche e workshop sul rapporto tra uomo e natura.

Questa nuova iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell'incontro tra il teatro d'autore e la valorizzazione del paesaggio, contribuendo a rafforzare la missione di Mar de Molada come punto di riferimento culturale di rilievo nei Colli Euganei. La dimensione partecipativa e collettiva che caratterizza il progetto di Paolini amplifica la portata dell'evento, sottolineando come il teatro possa essere un potente strumento di sensibilizzazione verso questioni ambientali di fondamentale importanza.