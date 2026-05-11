Un risultato senza precedenti si registra al Festival di Cannes 2026, dove il produttore bresciano Marco Perego Saldaña ha stabilito un record storico sulla Croisette. Per la prima volta, un unico produttore presenta ben tre film in concorso nella stessa edizione, a cui si aggiunge un quarto titolo selezionato per la Quinzaine des Cinéastes. “La comunità è la cosa principale. Sento attorno questo senso di rete tra creativi, senza frontiere”, ha dichiarato Perego Saldaña, in un contesto di dibattito sull'assenza di film italiani tra i titoli in gara per la Palma d’oro.

I film in lizza per la Palma d’oro includono “Paper Tiger” di James Gray, un dramma sui fratelli invischiati con la mafia russa. In concorso anche “Fjord” di Cristian Mungiu, su una famiglia di immigrati rumeni in Norvegia sotto inchiesta. Completa la terna “Minotaur”, di e con Andrey Zvyagintsev, che esplora la crisi di un dirigente la cui vita perfetta precipita tra problemi professionali e tradimento. Alla Quinzaine des Cinéastes è presente “Butterfly Jam” di Kantemir Balagov.

“Sono profondamente orgoglioso di questo, ma sento che si tratta solo dell'inizio di un viaggio molto più lungo”, ha commentato Marco Perego Saldaña, riferendosi al suo primato a Cannes.

Nato nel 1979 sul Lago di Garda, Marco Perego Saldaña si è trasferito a New York a 21 anni.

Dal 2013 è sposato con l'attrice premio Oscar Zoe Saldaña, con cui ha tre figli e ha fondato la casa di produzione Leaf (Life Entertainment Art Film). Il cortometraggio “Dovecote”, girato nel carcere femminile della Giudecca con la moglie Zoe Saldaña, è stato “shortlisted” agli Oscar del 2025. Tra fine 2025 e inizio 2026, Perego Saldaña ha girato in Italia “Petrichor” con Valeria Golino, tra Brescia e il Lago di Garda. Zoe Saldaña ha parallelamente girato in Italia il film Netflix “Positano” con Matthew McConaughey, mantenendo un equilibrio tra vita professionale e personale.

In un post su Instagram, Marco Perego Saldaña ha ringraziato il suo team, la Leaf e il socio Michael Cerenzie, condividendo la sua visione: “Il mio obiettivo è costruire ponti, ispirare le nuove generazioni e proteggere l'idea di cinema e arte.

In un momento così vulnerabile, cinema e arte rappresentano una voce di unità”. Ha concluso il messaggio sottolineando l'importanza di “proteggere il cinema nella sua forma più pura, come voce di culture diverse e possibilità di unire le persone”.