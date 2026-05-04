È disponibile in libreria dal 5 maggio 2026 “Romanzo Privato”, il nuovo volume di Stefano Petrocchi pubblicato da Mondadori. L'opera offre un ritratto biografico dettagliato di Maria Bellonci, figura centrale della letteratura italiana e fondatrice, insieme a Guido Alberti, del prestigioso Premio Strega. Petrocchi, che ricopre il ruolo di direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato del Premio Strega, ha basato la sua narrazione su una ricca documentazione inedita, inclusi due diari privati della scrittrice, e sulle profonde suggestioni emerse dal suo capolavoro, “Rinascimento privato”.

Il volume ripercorre il percorso personale e professionale di Maria Bellonci fin dagli anni giovanili. Viene approfondita la sua intensa collaborazione con il marito Goffredo Bellonci e le significative amicizie letterarie che la legarono a figure quali Anna Banti, Alba de Céspedes, Gianna Manzini e Guido Piovene. Il testo esplora la complessità interiore della scrittrice, il suo ruolo cruciale nel panorama culturale del Novecento e la sua originale prospettiva femminile sul mondo. Attraverso fonti poco conosciute e testimonianze rare, emerge anche il significato della sua esperienza con il “romanzo privato”, un concetto chiave per comprendere la sua opera. Una citazione particolarmente significativa della stessa Bellonci, “L’infelicità.

Ma come arrendersi? E si deve? Goffredo è tutto. In ciò solo credo: ciò che mi rimane della vita è solo suo”, restituisce il tratto emotivo e intenso della sua personalità.

Maria Bellonci: tra biografia e capolavori letterari

Con “Romanzo Privato”, Stefano Petrocchi guida il lettore in un viaggio approfondito nella vita e nell’opera di Maria Bellonci. L'autore recupera frammenti di documentazione inedita e si concentra sul percorso che vide la scrittrice distinguersi come acuta indagatrice del Rinascimento italiano. L'opera sottolinea come Bellonci abbia saputo coniugare la passione per lo studio delle figure storiche con una raffinata sensibilità letteraria, lasciando un segno profondo nelle dinamiche culturali italiane.

Partendo dal suo ultimo romanzo, “Rinascimento privato”, Petrocchi identifica nel testo una vera e propria miniera di spunti: è da qui che si sviluppa l'analisi della scrittura storico-narrativa di Bellonci, universalmente riconosciuta come il suo capolavoro.

Nel volume, ampio spazio è riservato anche al contributo fondamentale della scrittrice alla nascita del Premio Strega nel 1947, una delle più importanti istituzioni letterarie italiane. Questa impresa fu realizzata grazie allo stretto sodalizio con Guido Alberti e al gruppo degli “Amici della domenica”. L’intreccio tra la sua vicenda personale e la storia collettiva del premio diviene così uno dei punti cardine dell’opera di Petrocchi, che restituisce la complessità biografica e la ricchezza di rapporti intellettuali che caratterizzarono la protagonista.

L'eredità di Maria Bellonci e la Fondazione

La presentazione ufficiale del volume è fissata per il 7 maggio 2026 presso la Libreria Spazio Sette di Roma, dove Stefano Petrocchi dialogherà con la scrittrice Melania Mazzucco. Questo evento si inserisce tra le numerose iniziative della Fondazione Bellonci, un'istituzione che da decenni promuove la valorizzazione del patrimonio letterario legato alla figura di Maria Bellonci e alla storia del Premio Strega. Fondata dai coniugi Bellonci con l'obiettivo di sostenere la letteratura italiana contemporanea, la Fondazione custodisce un archivio prezioso, ricco di testimonianze, opere e documenti originali.

L’eredità della scrittrice si manifesta nella continuità delle attività della Fondazione e nell’attenzione costante della critica verso “Rinascimento privato”, confermato come il suo capolavoro.

Maria Bellonci ha lasciato una traccia significativa nella cultura nazionale, intrecciando nelle sue opere dimensione privata e impegno pubblico. La pubblicazione di “Romanzo Privato” non è solo un omaggio a questa eredità, ma anche uno strumento essenziale per rileggere la sua vasta opera alla luce di nuove fonti e interpretazioni, consolidandone il ruolo tra i grandi nomi della letteratura del Novecento.