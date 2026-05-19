Al Riviera International Film Festival, l'attrice Maria Grazia Cucinotta ha offerto un'intensa riflessione sulla sua vita, toccando argomenti cruciali che spaziano dalla sfera personale a quella professionale. L'intervista ha esplorato temi come la maternità, la menopausa precoce, l'impegno contro la violenza di genere e le sfide che ancora oggi caratterizzano il mondo del cinema italiano. Cucinotta ha condiviso apertamente le sue esperienze, offrendo uno spaccato autentico del suo percorso.

Uno degli aspetti più intimi rivelati dall'attrice riguarda la sua esperienza con la menopausa, sopraggiunta inaspettatamente all'età di 32 anni, poco dopo la nascita della figlia.

Un evento che ha segnato profondamente il suo desiderio di avere altri bambini: “Avrei voluto tanti bambini”, ha confessato. Dopo numerosi tentativi e cicli di cure ormonali per un secondo figlio, ha scelto di accettare questa fase della vita, decidendo di “vivere questa fase così com’era” e imparando ad amarsi per ciò che è.

L'impegno contro la violenza di genere

Da anni impegnata attivamente contro la violenza sulle donne e il bullismo, Maria Grazia Cucinotta ha ribadito con forza un concetto fondamentale: “Le donne vengono ancora trattate come prede. Non esiste libertà finché si vive nella paura”. Ha rievocato un episodio traumatico vissuto a Parigi, dove riuscì a sfuggire a un tentato stupro, un'esperienza che l'ha portata a riflettere su come molte donne nascano “sentendosi delle prede” e spesso vivano tutta la vita in questo modo.

Il suo messaggio è un invito all'empowerment: “Non abbiate mai paura. Non sentitevi mai proprietà di nessuno e non lasciate mai solo qualcuno che ha paura”.

Carriera, "Il Postino" e le sfide del cinema

Ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera, l'attrice ha ricordato gli esordi con Renzo Arbore e il successo internazionale ottenuto con il film ‘Il Postino’, al fianco del compianto Massimo Troisi. Un'opera che, a suo dire, le “ha cambiato la vita”, ma la cui gioia fu offuscata dalla devastante notizia della morte dell'attore poche ore dopo la fine delle riprese. Cucinotta ha anche espresso preoccupazione per la crisi del cinema italiano, denunciando come molti film di qualità restino “invisibili” per mancanza di spazi e opportunità, evidenziando le persistenti difficoltà per le donne che aspirano a lavorare dietro la macchina da presa.

Oltre agli impegni professionali, l'attrice ha condiviso riflessioni sull'importanza dell'autostima e della fragilità femminile: “Per anni ho aspettato che fossero gli altri a dirmi chi ero. Poi ho imparato ad amarmi”. Ha inoltre espresso una serena accettazione del tempo che passa: “Sono felice di invecchiare. L’età è esperienza, memoria, vita vissuta”.

Sul fronte della vita privata, Cucinotta ha parlato del suo matrimonio trentennale con Giulio Violati, sottolineando come dopo 32 anni “ridiamo ancora insieme”. Ha espresso grande orgoglio per la figlia Giulia, laureata in Economia e oggi impegnata in una startup nel settore del benessere digitale, per aver “scelto la sua strada”.