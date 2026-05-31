Il 31 maggio 2026, il centro di Palm Springs, nel deserto della California, ha ospitato un evento straordinario: ben 1.037 persone, tutte travestite da Marilyn Monroe, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della celebre diva del cinema. Questo numero ha nettamente superato il precedente record, fermo a 254 partecipanti, stabilito a Brighton, in Australia, prima della pandemia. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il centenario della nascita di Marilyn Monroe, avvenuta il 1 giugno 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jeane Mortenson.

Donne e uomini di ogni età e provenienza si sono dati appuntamento attorno alla statua 'Forever Marilyn', una scultura imponente alta quasi otto metri. L’opera immortala l’attrice americana nella sua posa più iconica, tratta dalla celebre scena di “Quando la moglie è in vacanza” (The Seven Year Itch, 1955), in cui il vento della metropolitana le solleva il famoso abito bianco. Per partecipare all'evento, era richiesta una registrazione anticipata e il pagamento di una quota di circa 70 euro, che includeva un kit di travestimento completo: il celebre vestito bianco con scollo all’americana e gonna plissettata, una parrucca biondo platino e un calice da Martini. Un team di parrucchieri e truccatori era a disposizione per completare il look con rossetto rosso fuoco e il caratteristico neo sopra il labbro.

Il conteggio ufficiale dei partecipanti è stato effettuato tramite fascette da polso dotate di QR code.

L'entusiasmo dei partecipanti e l'atmosfera del raduno

L’atmosfera a Palm Springs è stata caratterizzata da un clima di grande festa e ricordo, come testimoniano le numerose dichiarazioni raccolte tra i sosia. Gabriela e Miguel, attori teatrali e coniugi, hanno affrontato tre ore di viaggio da Los Angeles, spiegando che “ricorrenze come questa capitano una volta nella vita”. Per Gabriela, vestire i panni di Marilyn Monroe è stato “un monito per ricordare quanto potere abbiamo come donne, quando usiamo il nostro corpo, talento e forza”. Miguel, con ironia, ha aggiunto: “Mi sono vestito per entrare nel Guinness!”.

Tra la folla, si è notata una significativa presenza di uomini che hanno voluto rendere omaggio all’attrice, un aspetto favorito anche dalla vivace comunità LGBTQ+ della città. Toni, giunto dal Mississippi, ha sintetizzato il suo legame con la diva: “Marilyn per me sono i pomeriggi passati a vedere i suoi film con mia nonna”. Monica Bowers, californiana, ha offerto una riflessione più profonda: “È una donna a cui ti puoi sentire vicina: con un lato giocoso e sexy insieme a profondità d'animo e vulnerabilità”. Anche tra i più giovani, il fascino di Monroe rimane intatto. Una partecipante, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Marilyn è per me l'esempio di qualcuno che nonostante un'infanzia terribile, riesce a farsi valere con la consapevolezza di sé e senza perdere la dolcezza”.

Un’altra ha aggiunto, alzando il calice: “È un'icona e un'attivista: mi insegna a credere in me stessa”.

La statua 'Forever Marilyn' e il suo legame con Palm Springs

La statua 'Forever Marilyn', fulcro degli eventi, raffigura l’attrice in una posa che è diventata un simbolo della cultura popolare mondiale e del cinema americano. Questa scultura monumentale, realizzata dall’artista Seward Johnson e alta circa otto metri, attira ogni anno numerosi turisti e ammiratori dell’icona hollywoodiana, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione culturale e turistica di Palm Springs. L’opera, prima di trovare la sua collocazione definitiva in questa località, era già stata esposta in diverse città degli Stati Uniti.

Il raduno del 31 maggio 2026 ha ulteriormente consolidato il legame tra Marilyn Monroe e Palm Springs, da sempre meta di villeggiatura prediletta dallo star system americano.

Palm Springs, con la sua ricca comunità artistica e una consolidata tradizione di eventi legati alla cultura cinematografica, si conferma, anche grazie a manifestazioni di questa portata, come un polo culturale di rilievo nel panorama statunitense. La presenza della statua e la partecipazione record al raduno sottolineano l’impatto duraturo di Marilyn Monroe nella memoria collettiva e nell’immaginario del pubblico internazionale.