Lo storico batterista dei Ramones, Marky Ramone, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, il sette maggio 2026. La cerimonia, tenutasi nella sala del Consiglio comunale, ha visto la partecipazione di amministratori, cittadini e numerosi appassionati di musica. L’amministrazione locale ha voluto così riconoscere non solo il suo indelebile contributo alla storia della musica punk, ma anche il profondo legame che l’artista statunitense ha sviluppato con il territorio, dove soggiorna regolarmente da diversi anni.

Durante l’evento, Marky Ramone ha espresso il suo apprezzamento per la località toscana, dichiarando: “New York è bellissima, ma qui sto davvero bene”. La sua presenza è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità, che gli ha riservato un’accoglienza calorosa. Il sindaco Mario Agnelli ha conferito l’onorificenza, sottolineando il valore simbolico dell’iniziativa: “Questo riconoscimento premia non solo una carriera straordinaria, ma la sincera amicizia e simpatia che Marky ha dimostrato verso la nostra comunità”.

Il legame speciale tra Marky Ramone e la comunità

L’affetto di Marky Ramone per Castiglion Fiorentino è cresciuto costantemente nel tempo. L’artista ha scelto di trascorrere qui lunghi periodi dell’anno, attratto dalla ricchezza storica, dall’arte e dall’atmosfera conviviale che caratterizzano il borgo toscano.

In diverse occasioni, Ramone ha attivamente partecipato a eventi culturali e musicali locali, evidenziando l’importanza di mantenere vivi i ponti tra culture apparentemente distanti, come quella metropolitana di New York e quella più intima di Castiglion Fiorentino.

Il conferimento della cittadinanza onoraria consolida ulteriormente questo rapporto, rappresentando, nelle parole del sindaco Agnelli, un vero e proprio “atto di amicizia internazionale”. Il batterista ha manifestato la sua gratitudine nei confronti della cittadinanza e dell’amministrazione comunale, ribadendo la serenità e la tranquillità che trova nella cittadina toscana, in netto contrasto con il ritmo frenetico della sua città natale.

Castiglion Fiorentino: un crocevia di cultura e musica

Negli ultimi anni, Castiglion Fiorentino si è distinta per la sua particolare attenzione alle iniziative culturali e musicali, promuovendo eventi che coinvolgono sia talenti locali sia personalità di spicco a livello internazionale. La decisione di riconoscere Marky Ramone come cittadino onorario si inserisce perfettamente in questa visione, valorizzando il dialogo tra realtà diverse e accrescendo l’attrattività culturale del territorio.

Storicamente, Castiglion Fiorentino rappresenta un centro di rilievo nell’aretino, celebre per il suo vasto patrimonio artistico che include il complesso della Collegiata di San Giuliano e l’imponente Cassero medievale, oltre a numerose iniziative culturali che animano la vita locale durante tutto l’anno.

L’apertura verso protagonisti della scena musicale internazionale costituisce per la cittadina un’importante opportunità di crescita e confronto, confermando la sua vocazione all’apertura e allo scambio culturale.