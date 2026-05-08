L'attore Massimo Ghini si è aperto in una conversazione schietta e ironica durante la sua partecipazione a ‘Ciao Maschio’, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Al centro del dialogo, il tema del David di Donatello, un riconoscimento prestigioso che, nonostante una carriera lunga oltre quarant’anni e costellata di successi, Ghini non ha mai ricevuto. L’artista ha rivelato di essersi persino dimesso dalla giuria del premio, motivando la sua decisione con la sensazione che la situazione fosse diventata una vera e propria “presa in giro”. Pur non volendo alimentare polemiche, Ghini non ha celato una certa amarezza per il mancato conferimento di questo importante premio italiano.

Il David: un premio che non cambia la vita

Nel corso dell'intervista, Massimo Ghini ha condiviso la sua visione sul reale impatto dei premi cinematografici sulla carriera di un attore. Ha affermato con decisione che il David di Donatello, pur essendo un riconoscimento di valore, non rappresenta un punto di svolta significativo nella vita professionale. L'attore ha ricordato di aver ottenuto diversi premi internazionali, in contesti come l'America, la Francia e la Spagna, ma ha specificato che, a suo parere, solo l'Oscar e la Palma d'Oro sono i “premi veri” capaci di imprimere una svolta decisiva alla traiettoria artistica. Ghini ha inoltre ammesso di aver provato, in più occasioni, un sentimento di dispiacere, o come lui stesso ha detto, di aver “rosicato”, osservando film da lui interpretati o co-interpretati ricevere importanti riconoscimenti, mentre il suo contributo personale rimaneva senza un premio specifico, arrivando a dire: “tre sospetti fanno una prova”.

Tra ironia e sincera riflessione

Approfondendo il suo percorso, Massimo Ghini ha menzionato specificamente il film ‘Compagni di scuola’ tra le opere per le quali avrebbe ritenuto di meritare una maggiore attenzione e un riconoscimento. La chiusura dell'intervista è stata affidata a una battuta destinata a far discutere, che riassume il suo stato d'animo: dopo tanti anni di carriera e un impressionante numero di oltre centoventi film all'attivo, Ghini ha dichiarato che, qualora dovesse finalmente ricevere il David di Donatello, lo utilizzerebbe semplicemente “come fermaporta”. Questa affermazione, intrisa di una miscela di ironia pungente e sincera disillusione, offre uno spaccato autentico e profondo sul complesso rapporto che può intercorrere tra gli artisti e i premi nel vasto e competitivo mondo dello spettacolo italiano, evidenziando una maturità e una prospettiva distaccata rispetto a certi riconoscimenti.

Con una carriera che abbraccia cinema, teatro e televisione, Massimo Ghini si conferma una figura di spicco nel panorama artistico italiano, apprezzato per la sua versatilità e la sua inconfondibile presenza scenica in numerosi film di successo.