Una vicenda personale che diventa racconto collettivo e attraversa quasi cinquant’anni di storia italiana. È questo il cuore di “E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao - Materiali per un’epica metalmeccanica”, lo spettacolo che Stefano Massini porterà in scena a Pontedera, in provincia di Pisa, per celebrare gli 80 anni della Vespa.

"Racconto la storia di Marcello Montagnani, nome di fantasia - spiega il direttore artistico del Teatro della Toscana -. Entra a lavorare alla Piaggio nel 1945, quando la fabbrica riapre, a 17 anni, perché è orfano di guerra e ha una corsia preferenziale".

La storia

La narrazione segue il protagonista fino al 1989, anno del pensionamento, in un arco temporale di 44 anni che accompagna anche le trasformazioni del Paese. Nel racconto trovano spazio la moglie conosciuta in fabbrica, il figlio che sceglie di seguire le orme paterne e persino il nipote, in una sorta di saga familiare intrecciata alla storia industriale italiana.

"Raccontare la Piaggio è raccontare l'Italia. Questa fabbrica ne diventa il simbolo", sottolinea Massini. L’autore ripercorre così il ruolo che i mezzi Piaggio hanno avuto nell’immaginario collettivo del Dopoguerra: Ape, Vespa e Ciao diventano simboli di un Paese in movimento e di una modernità capace di superare i confini italiani.

"Audrey Hepburn sulla Vespa in Vacanze romane, l'Ape che è il mezzo proletario dove si caricano gli attrezzi per andare a lavorare e si mettono i manifesti per andare alle manifestazioni. E poi il Ciao che è il mezzo degli hippies in California", ricorda il drammaturgo.

Al centro dello spettacolo rimane però il tema del lavoro, da sempre centrale nella poetica di Massini. "Pontedera è una città che vive intorno e all'unisono con questa fabbrica".

Nel racconto emergono anche alcune pagine decisive della storia operaia italiana, come il grande sciopero del 1962, quando gli operai bloccarono la produzione per 75 giorni, e l’alluvione dell’Era del 1966, durante la quale tute blu e impiegati collaborarono per mettere in salvo i macchinari dello stabilimento.

Le parole di Massini

"È un grande romanzo popolare - prosegue Massini - che porto in scena accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo". Sul palco, insieme a lui, ci saranno Saverio Zacchei e Luca Roccia Baldini, con musiche che spaziano da “Amado mio” e “Fischia il vento” fino ai brani di Lucio Battisti e Vasco Rossi.

Lo spettacolo in programma sabato 16 maggio al Teatro Era è già sold out e, al momento, non sono previste repliche. "Però - conclude - poiché racconta una storia nostra, profondamente toscana, mi piacerebbe che si potesse vedere anche in altri posti".