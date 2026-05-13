Si è tenuta al Palazzo del Quirinale la cerimonia celebrativa per il 145° anniversario della fondazione della SIAE, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso dell’evento sono intervenuti il presidente della SIAE Salvatore Nastasi, insieme a Caterina Caselli e Riccardo Zanotti (Pinguini tattici nucleari) in rappresentanza della sezione Musica. Per il settore Cinema è intervenuto Paolo Sorrentino, mentre la sezione Dramma e Opere radiotelevisive è stata rappresentata da Diego Bianchi.

Al termine della cerimonia, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, tra cui numerose personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio e televisione, oltre che delle arti figurative e della letteratura.

In precedenza, nello Studio alla Palazzina del Quirinale, il Capo dello Stato aveva ricevuto in udienza l’attore Carlo Verdone insieme al presidente della SIAE Nastasi.

Le parole di Nastasi

"L'udienza concessa oggi alla Siae dal presidente Mattarella ha un valore profondo: è il riconoscimento del lavoro creativo che è all'origine di ogni opera e che troppo spesso resta invisibile. Dare attenzione agli autori significa riconoscere il valore delle idee, dei contenuti e dei linguaggi che contribuiscono alla crescita culturale, civile ed economica del Paese, in coerenza con i principi della nostra Costituzione".

Con queste parole, il presidente della SIAE Salvatore Nastasi ha commentato un incontro storico, sottolineando come si tratti della prima volta in quasi 150 anni che la società degli autori viene ricevuta ufficialmente al Quirinale.

Nastasi ha inoltre evidenziato le sfide future che attendono il settore: "La Siae è pronta alle sfide del futuro, a partire dall'intelligenza artificiale e dal ruolo delle grandi piattaforme, senza timori ma con una richiesta chiara: servono regole certe e trasparenti. L'innovazione non può prescindere dal rispetto della componente umana della creazione e dal diritto degli autori di sapere come le loro opere vengono utilizzate".

Nel suo intervento, ha anche ricordato le origini della società, nata per iniziativa di Giuseppe Verdi e sostenuta da figure come Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis e Giovanni Verga, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio creativo e l’ingegno degli autori. Oggi la SIAE è la sesta collecting society al mondo, con circa 126.000 iscritti e oltre 30 milioni di opere tutelate.