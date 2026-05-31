Matthew Modine, ospite d’onore di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, ha ricevuto una standing ovation al Teatro ‘Umberto Giordano’ di Foggia. L’attore è stato insignito del Premio Speciale Mònde 2026 per il suo valore artistico e umano, un riconoscimento che celebra non solo la sua carriera internazionale ma anche la sua profonda disponibilità al dialogo con il pubblico e gli studenti. Durante la sua presenza al festival, Modine ha condiviso riflessioni sul ruolo dell’arte, della memoria e della pace, ponendo l’accento sull’importanza della responsabilità verso le nuove generazioni.

Ha inoltre partecipato a una masterclass e a incontri con gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, offrendo preziosi spunti sulla condivisione e l’impegno sociale.

Il significato di ‘Birdy’ e l’evoluzione delle opere nel tempo

Nel corso della serata, il pubblico ha avuto l’opportunità di rivedere ‘Birdy’, il celebre film di Alan Parker che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Modine. L’attore ha illustrato come il significato delle opere possa evolvere nel tempo, sia per chi le crea sia per chi le fruisce. Ha raccontato che, rivedendo il film oggi, la sua percezione e il suo valore personale sono profondamente diversi rispetto al momento della realizzazione, evidenziando come l’esperienza e la maturità influenzino la comprensione artistica.

Modine ha poi affrontato il tema della guerra, ricorrente in molte delle sue interpretazioni, invitando i presenti a una seria riflessione sull’importanza dell’ascolto e del dialogo quali strumenti essenziali per superare il conflitto.

Dialogo con il pubblico: cura del pianeta e coscienza collettiva

Durante il suo coinvolgente intervento, Modine ha richiamato la missione spaziale Voyager per sottolineare la necessità impellente di prendersi cura della Terra, evidenziando il destino comune dell’umanità. Ha approfondito il concetto di coscienza collettiva che si genera quando si condivide la visione di un film in una sala cinematografica, paragonando questa esperienza alle antiche riunioni attorno al fuoco.

L’attore ha inoltre reso un sentito omaggio alla sua grande maestra di recitazione, Stella Adler, enfatizzando l’importanza di continuare a raccontare storie e di trasmettere ciò che si è appreso, al di là del successo individuale. Il Premio Speciale Mònde, come detto, è stato conferito a Modine non solo per il suo illustre percorso artistico internazionale, ma anche per la sua autentica disponibilità al dialogo diretto con il pubblico e i giovani studenti presenti al festival.

Matthew Modine: una carriera tra cinema e impegno sociale

Matthew Modine è un rinomato attore statunitense, celebre per i suoi ruoli iconici in film come ‘Full Metal Jacket’ di Stanley Kubrick e ‘Birdy’ di Alan Parker.

Nel corso della sua prolifica carriera, ha saputo interpretare personaggi complessi e sfaccettati, spesso legati a importanti tematiche sociali e storiche. Modine è ampiamente apprezzato non solo per le sue doti recitative, ma anche per il suo costante impegno nel promuovere valori di responsabilità e condivisione attraverso l’arte cinematografica.