Mauro Di Maggio, cantautore romano dalla cifra stilistica inconfondibile, si prepara a celebrare un traguardo significativo: trent’anni di carriera musicale. L'occasione sarà il concerto-evento intitolato ‘1996–2026 Celebration’, in programma il 10 dicembre 2026 al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. L'appuntamento promette di essere un'immersione profonda nel percorso artistico dell'artista, ripercorrendo tre decenni di musica attraverso brani simbolo, nuove composizioni e capitoli ancora da scrivere.

La serata offrirà al pubblico un'opportunità unica per riscoprire l'identità musicale di Di Maggio, rimasta negli anni coerente, autentica e indipendente.

In scaletta, oltre ai pezzi più rappresentativi del suo vasto repertorio, spiccherà il nuovo singolo ‘Fuori Tonalità’, pubblicato il 5 dicembre 2025. Questo brano segna l'inizio di una fase creativa rinnovata: diretto, intenso e costruito attorno alla forza della parola e della struttura-canzone, con una sensibilità pienamente contemporanea.

Un percorso artistico tra Sanremo e collaborazioni illustri

Fin dagli esordi, il cantautore si è distinto per una scrittura personale e immediatamente riconoscibile. Il suo stile, diretto, istintivo, a tratti ironico e crudo, è sempre stato caratterizzato da una costante ricerca di immagini e prospettive inaspettate. Un linguaggio capace di raccontare il quotidiano e i sentimenti universali attraverso accostamenti insoliti e punti di vista fuori dagli schemi.

Questa peculiarità lo ha avvicinato nel tempo a sensibilità della scena indie contemporanea, rendendolo un ponte naturale tra il cantautorato classico italiano e una nuova generazione di autori.

La sua carriera ha preso il via con il debutto a Sanremo Giovani nel 1996 con il brano 'Non so'. Da allora, Di Maggio ha attraversato con successo il mondo della musica, del teatro e del cinema, mantenendo sempre una voce personale e distintiva. Tra le sue collaborazioni si annoverano nomi di spicco come Ron, Renato Zero e Ambra Angiolini. Ha pubblicato album quali Mauro Di Maggio, Inogniforma e Amore di ogni mia avventura, e ha composto musiche per il teatro al fianco di figure come Stefano Massini e Michele Placido, portando avanti una ricerca artistica lontana dalle logiche dell’effimero.

"Fuori Tonalità": la nuova fase creativa

Il singolo ‘Fuori Tonalità’, uscito a dicembre 2025, rappresenta non solo una nuova pubblicazione, ma un vero e proprio manifesto della sua evoluzione artistica. Il brano incarna la sua capacità di innovare pur rimanendo fedele alla propria identità musicale, offrendo un esempio di come la sua sensibilità contemporanea si fonda con la profondità testuale che lo ha sempre contraddistinto. Il concerto del 10 dicembre sarà, dunque, un viaggio emozionante attraverso questi trent’anni di musica, un modo per rileggere brani storici, presentare le nuove canzoni e restituire al pubblico un percorso che ha saputo attraversare tre decenni di panorama musicale italiano con uno sguardo sempre personale, laterale e fuori dagli schemi.