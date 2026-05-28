In occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – inaugura la mostra "Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026". L'esposizione, aperta al pubblico dal 29 maggio al 15 novembre, narra il percorso dell'architettura italiana dal dopoguerra a oggi. Evidenzia come la disciplina abbia accompagnato e rappresentato le trasformazioni sociali e politiche del paese, rispondendo alle nuove istanze democratiche. L'evento ha ricevuto un'importante attenzione istituzionale, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Cultura Alessandro Giuli all'inaugurazione.

Curata da Pippo Ciorra ed Elena Tinacci, la mostra presenta le voci e i lavori di figure autorevoli dell'architettura italiana. Tra gli architetti figurano Stefano Boeri, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Massimiliano Fuksas, Renzo Piano, Franco Purini, Elisabetta Terragni, Paola Viganò e Cino Zucchi, attraverso interviste e materiali. Il percorso espositivo celebra i grandi temi architettonici dell'Italia repubblicana, dal dopoguerra al nuovo secolo, con uno sguardo sul ruolo internazionale di una nuova generazione di architette e architetti italiani. La narrazione include una selezione di progetti esemplari realizzati negli ultimi anni da autori italiani, sia in Italia che nel mondo, a testimonianza della vitalità del settore.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottolineato il ruolo dell'architettura: "In ogni epoca e a ogni latitudine, l'architettura è stata, e continua a essere, una forma emblematica e autorevole con cui una civiltà racconta sé stessa. Per la nostra Italia repubblicana, è lo strumento con cui abbiamo costruito e abitato gli spazi di vita e di comunità. Ha saputo rappresentare le trasformazioni politiche, sociali ed economiche, dalla ricostruzione fino alle sfide contemporanee".

Il Maxxi: missione per l'architettura nazionale

Il Maxxi ribadisce con questa iniziativa la sua vocazione e missione fondativa. La presidente della Fondazione Maxxi, Maria Emanuela Bruni, ha evidenziato come il museo abbia previsto il primo e unico museo nazionale di architettura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio del Paese.

Bruni ha dichiarato: "Rendiamo omaggio a una straordinaria stagione di creatività e di impegno civile, valorizzando il contributo di architetti, urbanisti, studiosi e istituzioni che hanno dato e continuano a dare forma concreta ai principi della Repubblica: apertura, partecipazione, progresso e tutela del bene comune". Il Maxxi si conferma punto di riferimento per la cultura architettonica italiana, ospitando archivi e materiali dal secondo dopoguerra.

Il museo si propone come luogo di riflessione sul ruolo dello spazio costruito nella società, dialogando con le trasformazioni urbane, economiche e sociali. Grazie a esposizioni come questa, il Maxxi consolida il suo ruolo nella valorizzazione della cultura architettonica nazionale.

Il coinvolgimento di nuove generazioni di professionisti, affiancate ai maestri storici, conferisce all'evento un respiro internazionale e una prospettiva sul futuro. Come osservato da Lorenza Baroncelli, direttrice del Maxxi Architettura e Design contemporaneo, l'esposizione colloca il lavoro degli architetti italiani "nell'eredità del passato, nella tensione del presente e nella fiducia per il futuro".

Storia e impatto del Maxxi

Dalla sua istituzione, il Maxxi ha giocato un ruolo significativo nello sviluppo dell'offerta culturale romana e nazionale, promuovendo mostre, premi e attività di ricerca. La sua collezione, che spazia tra architettura, arte, fotografia e design, si arricchisce costantemente grazie a collaborazioni nazionali e internazionali.

Situato nel quartiere Flaminio di Roma, il museo rappresenta un importante punto di incontro per studiosi, professionisti e pubblico, catalizzando il dibattito culturale contemporaneo.

La mostra "Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026" si inserisce in questo contesto, gettando luce sulle tappe fondamentali della storia architettonica nazionale e sulla contemporanea vitalità del settore.L'intento è stimolare la consapevolezza sul contributo degli architetti italiani nell'evoluzione dello spazio urbano e civile, sottolineando il ruolo dell'architettura come testimone e motore delle trasformazioni democratiche dal dopoguerra a oggi. L'esposizione celebra il passato e proietta uno sguardo sul futuro della progettualità italiana.