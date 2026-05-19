La trentesima edizione del Meeting del Mare, ideata e diretta da don Gianni Citro, si terrà a Marina di Camerota (Salerno) dal 30 maggio al 1° giugno 2026. Il festival, punto di riferimento per le nuove generazioni, quest'anno ha come tema 'Domani', richiamo a futuro, responsabilità, immaginazione e costruzione, interrogando il presente tramite i linguaggi artistici.

La kermesse propone oltre 60 eventi tra concerti, performance, incontri e workshop, confermando la sua vocazione culturale legata a musica, arti visive, territorio e visione civile.

È promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Camerota, Camera di Commercio e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il Programma Artistico

Sul main stage sulla spiaggia, due headliner si alterneranno ogni sera, affiancati da artisti emergenti selezionati tramite open call (dalle ore 18). Sabato 30 maggio, protagonisti Ele A, artista svizzera-italiana di “Pixel”, e Le-One, rapper campano con oltre 125 milioni di streaming, Disco di Platino per “Addo staje” e Disco d’Oro per “Yamal”. Domenica 31 maggio sarà la volta del cantautore Giorgio Poi con la sua band, seguito da un dj set di okgiorgio. Il festival si concluderà lunedì 1° giugno con la cantautrice italo-palestinese Tära e Tutti Fenomeni, cantautore e produttore romano.

Insieme a loro, si esibiranno 40 artisti emergenti e nuove realtà della scena indipendente. Oltre alla musica, il festival prevede performance di danza, incontri e spazi dedicati alle arti visive.

Identità e Trent'anni di Storia

Nato come spazio libero di espressione creativa, il Meeting del Mare si conferma un punto di riferimento longevo nel panorama culturale del Sud Italia. Ogni anno, Marina di Camerota si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, un luogo di incontro che unisce comunità, territorio e visioni artistiche attraverso concerti, arti visive, teatro, danza e talk. L’Open Call promuove proposte originali e sperimentazioni, mantenendo la vocazione partecipativa delle sue trenta edizioni.

L'edizione 2026, celebrando i suoi trent'anni, assume un valore simbolico, invitando a riflettere sulle nuove forme di creatività e sulle sfide culturali delle nuove generazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.meetingdelmare.it.