Arisa, Levante, Rkomi e Saturnino compongono un cast di primo piano per il “Memorial Alessandro Troiani”, l’evento benefico promosso ogni anno dall’AIL e in programma il 16 giugno in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa dal direttore artistico Dario Faini, pianista, compositore e produttore discografico, che salirà anch’egli sul palco insieme a un super ospite che, come da tradizione, verrà rivelato soltanto la sera dello spettacolo.

Faini ha inoltre anticipato alcune novità sul piano musicale: non sarà presente il consueto quintetto d’archi, ma una sezione della Filarmonica Marchigiana, scelta che darà al concerto un’impronta più “epica”.

“Avevo bisogno di un impianto musicale importante - ha spiegato in videocollegamento - anche per accompagnare il super ospite a sorpresa, artista italiano che seguo da quando ero adolescente e che ha fatto la storia della musica italiana anche all'estero”.

Tra gli artisti confermati figurano quindi Arisa e Levante. “Arisa è da tanto che volevo portarla sul palco - ha detto Faini - la sua vocalità è perfetta per questa versione con orchestra, archi e voce”. Su Levante ha aggiunto: “È un'artista che da anni porta il canto femminile a livelli molto importanti”. Non ha bisogno di presentazioni, invece, il bassista ascolano Saturnino Celani.

Il sindaco Marco Fioravanti ha evidenziato la crescita della manifestazione: “Arrivare alla 27/a edizione con un crescendo costante è un risultato straordinario.

Dario Faini riesce ogni anno a portare ad Ascoli artisti incredibili e questo è motivo di orgoglio per tutta la città”.

Il presidente dell’AIL di Ascoli, Giuliano Agostini, ha ricordato il significato profondo dell’evento e il legame con il territorio: “Questo memorial è fondamentale sia per la raccolta fondi in favore del reparto di Ematologia dell’ospedale Mazzoni diretto dal dottor Piero Galienti, sia per la visibilità che dà alla città e alla nostra associazione”.

All’evento potranno assistere 1.776 persone. A causa dei lavori in corso a Palazzo dei Capitani, che riducono lo spazio disponibile in piazza del Popolo, verranno installate tribune mobili. I biglietti saranno messi in vendita nei prossimi giorni.