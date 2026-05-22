Michael Bay torna dietro la macchina da presa per una nuova, complessa operazione militare. Universal Pictures lo ha scelto per un film sull'eroismo di due avieri americani, salvati dopo l'abbattimento del loro caccia F-15E Strike Eagle sui Monti Zagros, in Iran, durante l'Operation Epic Fury (aprile 2026). La pellicola si baserà sul libro "Operation Epic Fury" di Mitchell Zuckoff, in uscita nel 2027 per HarperCollins. Il progetto rinnova la collaborazione tra Bay e Zuckoff, già autori di "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi", e coinvolge i produttori Erwin Stoff e Scott Gardenhour.

Bay vanta una stretta e trentennale relazione con le forze armate statunitensi, un legame che ha caratterizzato molte sue opere. "Ho avuto una straordinaria collaborazione nel corso della mia carriera trentennale con il Dipartimento della Guerra e con i membri delle forze armate statunitensi", ha dichiarato il regista. Tra i suoi film che hanno raffigurato missioni di grande impatto si annoverano "The Rock", "Bad Boys", "Armageddon", "Pearl Harbor" e la celebre saga "Transformers". Recentemente, ha diretto "Ambulance" (2022) e il documentario "We Are Storror" (2025).

L'Operation Epic Fury: eroismo e dedizione militare

Il nuovo film di Bay si concentrerà su una delle operazioni di salvataggio più complesse e rischiose della storia recente.

Il regista ha sottolineato la differenza con "13 Hours", dove "nessuna squadra di soccorso ha risposto alla chiamata di aiuto", affermando che questa nuova produzione "racconta la storia di tutti coloro che hanno risposto alla chiamata in una delle operazioni più complesse, intricate e ad alto rischio della storia recente. Celebra il vero eroismo e l'incrollabile dedizione dei nostri militari". Ambientato tra le asperità dei Monti Zagros, il film intende celebrare il vero eroismo e l'incrollabile dedizione dei militari statunitensi, fondendo la spettacolarità tipica di Bay con un'accurata attenzione documentaria.