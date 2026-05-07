Il regista Michel Gondry, vincitore del premio Oscar, sarà a Torino il 28 maggio per una giornata-evento interamente dedicata al suo cinema visionario e artigianale. L'appuntamento si inserisce in un ricco programma organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e dalla Scuola Holden, che dal 22 al 31 maggio ospita per la prima volta in Italia l’Usine de Films Amateurs, un laboratorio collettivo ideato dallo stesso Gondry.

Durante la sua permanenza, il cineasta francese sarà protagonista di incontri con il pubblico, una masterclass e attività creative aperte a tutti.

Il programma del 28 maggio prevede anche la consegna del prestigioso premio Stella della Mole e una retrospettiva completa delle sue opere. In serata, Gondry introdurrà personalmente la proiezione del suo film Microbo & Gasolina, dopo aver dialogato con Carlo Chatrian in una masterclass al Cinema Massimo.

L'Usine de Films Amateurs: un'esperienza cinematografica unica

L’arrivo dell’Usine de Films Amateurs in Italia rappresenta un evento di grande risonanza. Dal 2007, questo progetto creativo ha coinvolto oltre 65.000 partecipanti e generato circa 5.000 cortometraggi in 22 città e 14 paesi, attirando più di 2 milioni di visitatori. L'iniziativa si ispira al film di Gondry Be Kind Rewind, celebrando il cinema come esperienza collettiva, artigianale e profondamente creativa.

Per l'occasione, la Scuola Holden sarà trasformata in un grande set cinematografico, con quattordici ambientazioni temporanee. Tra queste, una carrozza ferroviaria, una discoteca, una stazione di polizia, una prigione, una camera da letto, una videoteca e un ufficio saranno a disposizione dei partecipanti. Oltre 600 persone, divise in troupe da 15-20 membri, avranno l'opportunità di sperimentare l'intero processo di creazione di un film: tre ore per scrivere, girare, montare e proiettare un cortometraggio, utilizzando anche materiali di recupero per gli effetti speciali, in pieno spirito do-it-yourself.

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di esperienza pregressa. I turni giornalieri sono previsti in diversi slot orari dal 22 al 31 maggio, con proiezioni delle opere realizzate nella Sala Cinema della Scuola Holden al termine di ogni sessione.

Un turno serale aggiuntivo è in programma il 26 e 27 maggio.

Michel Gondry: tra videoclip, Oscar e innovazione

La celebrazione torinese è un tributo all'originalità e al contributo di Michel Gondry all'immaginario visivo contemporaneo. Prima di affermarsi nel cinema, negli anni Novanta Gondry ha rivoluzionato il linguaggio del videoclip musicale, collaborando con artisti di fama mondiale come Björk, Daft Punk, The White Stripes, Radiohead e i Rolling Stones, ridefinendo l'estetica della musica contemporanea.

Il Museo Nazionale del Cinema gli dedica una retrospettiva integrale, riproponendo i suoi film più celebri. Tra questi spiccano Eternal Sunshine of the Spotless Mind (conosciuto in Italia come Se mi lasci ti cancello), che gli è valso l'Oscar nel 2005, The Science of Sleep (L’arte del sogno) e Mood Indigo.

La sua partecipazione attiva al laboratorio e gli incontri con gli studenti della Scuola Holden sottolineano l'intento didattico e stimolante dell'iniziativa, che mira a promuovere la creatività indipendente e la sperimentazione con le risorse disponibili.

Con una carriera che spazia dal cinema ai videoclip e un approccio sempre innovativo, Michel Gondry si conferma un autore poliedrico, capace di infrangere i confini tra le arti visive e la sperimentazione artigianale. La settimana a lui dedicata a Torino rappresenta un'occasione unica per il pubblico di confrontarsi direttamente con uno dei protagonisti più originali del cinema recente.