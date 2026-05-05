Il romanzo “L’alba di San Nicola” segna il debutto letterario di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. L’opera, presentata a Bari, si concentra su temi cruciali come il ruolo delle donne, le sfide del Sud, la memoria della guerra e la complessa ricerca di riscatto sociale. Edito da Solferino, il libro intreccia storie legate alla giustizia penale, all’orrore dei conflitti e alla lotta per la dignità in territori spesso segnati da povertà e mancanza di opportunità.

Emiliano ha evidenziato come il romanzo tragga ispirazione dalla sua esperienza diretta e dalla memoria familiare legata all’impatto della guerra.

Il libro esplora il tema del riscatto del Sud “attraverso entusiasmo, lotta per giustizia e uguaglianza”, ponendo l’accento sulle difficoltà di chi cresce senza certezze. Tra i personaggi spicca Antonia, una giornalista d’inchiesta che, pur rischiando il posto di lavoro, fornisce elementi determinanti all’avvocatessa. L’autore ha inoltre sottolineato l’importanza di finanziare un’informazione libera, opponendosi all’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, ritenendo che “altrimenti solo i più ricchi o chi ha interessi può permettersi di fare giornalismo”.

Giallo sociale e metafora civile: la struttura del romanzo

“L’alba di San Nicola” si presenta come un romanzo storico dai contorni ambigui.

L’indagine su un delitto – la morte di una giovane donna all’alba di una festa cittadina – si fonde con una riflessione più ampia sul senso dello Stato, sulla responsabilità pubblica e sulle contraddizioni della vita istituzionale. La narrazione prende avvio con un ritrovamento significativo: un bottone nella mano della vittima che suggerisce un collegamento con l’ambiente militare, elevando l’indagine fino alle alte sfere statali. Magistrati, carabinieri e ufficiali si muovono con una consapevolezza che riflette la complessità morale e pratica maturata dall’autore nelle sue esperienze pubbliche.

Il colonnello Arena incarna il punto in cui l’adesione ai valori istituzionali incontra la realtà delle conseguenze delle proprie scelte.

La ricerca della verità non si limita all’individuazione del colpevole, ma si trasforma in una forma di responsabilità civile, specchio dell’idea di legalità come pratica quotidiana. Il romanzo, pertanto, supera la dinamica tipica del giallo per assumere la valenza di una metafora civile, posta tra la tensione etica delle scelte pubbliche e la necessità di trovare un equilibrio tra verità e conseguenze sociali.

Personaggi e contesto: dalla finzione alla realtà di Bari

La trama affonda le sue radici nella realtà del Mezzogiorno, traendo forza da elementi concreti della città di Bari. La figura femminile di Anna e gli altri personaggi riflettono la pluralità di ruoli e responsabilità della società, mentre oggetti simbolici come il bottone o la fioriera di Bari vecchia rievocano episodi amministrativi concreti dell’esperienza di Emiliano.

La città non è un semplice sfondo, ma emerge come spazio conteso, luogo di trasformazioni e teatro delle sfide tra illegalità e tentativi di riscatto.

L’opera si arricchisce di riferimenti alla legalità, tema caro all’autore sia come magistrato che come amministratore. Nell’universo narrativo, lo Stato e le sue articolazioni si manifestano non come principi astratti, ma come comportamenti concreti, abitudini e scelte da assumere, con i relativi costi da sostenere. Il romanzo diventa anche una meditazione sulle conseguenze dell’azione amministrativa in Puglia e sul modo in cui il governare si traduce in impegno concreto per il bene comune, senza mai sottrarsi al peso della responsabilità.

In sintesi, “L’alba di San Nicola” racchiude, attraverso la vicenda della protagonista e le indagini, una profonda riflessione sulla capacità del Sud di emanciparsi e sugli ostacoli strutturali che si frappongono all’uguaglianza. Il libro si rivolge a lettori interessati non solo alla letteratura d’indagine, ma anche alle dinamiche del riscatto sociale e alle storie di donne e uomini di frontiera.