La sera del 20 maggio 2026, una festa privata a Stromboli, organizzata per celebrare le riprese di un film di Alice Rohrwacher con la partecipazione di Mick Jagger, è stata interrotta dai Carabinieri. L'evento, svoltosi in una villa, è stato bloccato a causa del divieto di diffusione musicale imposto dal regolamento comunale dopo le 22:00. Tale norma mira a tutelare il delicato equilibrio ambientale e la quiete locale.

Mick Jagger, Alice Rohrwacher e le Regole dell'Isola

Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, è sull'isola come interprete di un ruolo principale nella pellicola della regista Alice Rohrwacher.

Il film, in lavorazione, valorizza le peculiarità paesaggistiche e artistiche di Stromboli. La Rohrwacher, nota per "La Chimera" e "Lazzaro felice", ha scelto l'isola per le sue caratteristiche uniche e il legame con il territorio. Jagger veste i panni di un "guardiano del faro", accrescendo l'interesse per la produzione. L'intervento delle forze dell'ordine ha ribadito la rigorosa applicazione del regolamento comunale di Stromboli, che vieta la musica dopo le 22:00 sia in aree pubbliche che private. Tale misura è fondamentale per proteggere la tranquillità degli abitanti e l'armonia ambientale, parte integrante della vita comunitaria e della tutela del paesaggio. L'interruzione, pur in un contesto privato, sottolinea l'importanza del rispetto delle norme locali.

Stromboli: Un Set Cinematografico di Rilievo Internazionale

Stromboli vanta una lunga storia come set cinematografico. La sua forza scenica, con il vulcano attivo e le tipiche abitazioni bianche, unita alla suggestione mediterranea, l'ha resa una location ambita. Già nel 1950, fu teatro delle riprese di "Stromboli, terra di Dio", film di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman, considerato una pietra miliare. Questa tradizione prosegue oggi con il progetto di Alice Rohrwacher, che, con la presenza di una star come Mick Jagger, promette di amplificare la visibilità internazionale dell'isola e del cinema italiano.