L'iconico Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, è giunto a Stromboli la sera del 17 maggio 2026 per le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, 'Le tre sorelle incestuose'. L'arrivo, posticipato di un giorno per maltempo, lo vede sul set della pellicola, tratta da una graphic novel di Audrey Niffenegger. Sull'isola, Jagger ha ricevuto un'accoglienza discreta, cenando in un ristorante locale dove il personale, emozionato, ha rispettato la sua privacy. Un abitante ha commentato: 'Verrà trattato come tutti gli ospiti, perché l'isola riserva a tutti lo stesso trattamento accogliente, cercando di fare sentire i turisti a casa propria'.

Le riprese che lo coinvolgono sono previste fino al 21 maggio e si svolgono in set a cielo aperto, come il cimitero di Stromboli, mantenuti con massima riservatezza.

Nel film, Mick Jagger interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio, un ruolo chiave per l'inizio della trama. Il suo personaggio, padre di Kyo (interpretato da Josh O’Connor), avrà una parte breve, destinato a morire dopo poche scene, lasciando il centro narrativo alle tre sorelle protagoniste, interpretate da Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan. Il cast internazionale, di alto profilo, include anche Isabella Rossellini. La partecipazione di Jagger ha generato notevole interesse tra gli appassionati di cinema e musica e sull'isola.

Il legame di Mick Jagger con la Sicilia

Con l'arrivo di Jagger, Stromboli, isola delle Eolie, si trasforma ancora in un set cinematografico. L'isola, già ricca di testimonianze artistiche, vede la presenza di Jagger arricchire ulteriormente il suo patrimonio. Il frontman dei Rolling Stones ha un forte legame con la Sicilia: nel 2021 ha acquistato una villa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, e ha spesso condiviso sui social foto delle sue visite a Siracusa, Ortigia e Noto. Durante il suo soggiorno a Stromboli, l'artista alloggia in una villa privata nella zona di Piscità, fino alla conclusione delle riprese.

L'arrivo in elicottero, la discrezione nelle uscite e la scelta di mantenere un basso profilo hanno caratterizzato la permanenza di Jagger sull'isola, un evento discreto e ben gestito.

La popolazione locale ha dimostrato un'accoglienza equilibrata, confermando il desiderio di garantire tranquillità ai visitatori, a prescindere dalla celebrità.

Dettagli sulla produzione internazionale

'Le tre sorelle incestuose', diretto da Alice Rohrwacher e tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger, è una produzione internazionale con riprese tra Stromboli e Roma. Il film, che vede Jagger in un cameo come guardiano del faro di Strombolicchio, vanta un cast stellare di interpreti di fama mondiale. Tra questi spiccano Jessie Buckley, fresca vincitrice del premio Oscar, Saoirse Ronan, Dakota Johnson, Josh O’Connor e Isabella Rossellini, eccellenze del cinema contemporaneo.

I set sono stati allestiti in diverse location dell'isola, in particolare presso il cimitero di Stromboli, solitamente inaccessibile al pubblico durante le riprese.

Una scelta dettata da motivazioni narrative e visive, che sfrutta il contesto naturale unico dell'isola. La presenza di una troupe internazionale evidenzia la capacità delle isole Eolie di attrarre grandi produzioni, rilanciando l'interesse per questi luoghi nel cinema d'autore e nelle grandi collaborazioni artistiche.

I giorni di Jagger sull'isola sono stati dedicati alla recitazione di alcune scene suggestive, lontana dagli impegni musicali. Le anticipazioni suggeriscono una comparsa di impatto nella pellicola di Alice Rohrwacher.