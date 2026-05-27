È iniziato il restauro del celebre mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Questo intervento, avviato il 27 maggio 2026, mira a preservare un autentico simbolo della città e un elemento pavimentale iconico, particolarmente noto tra i frequentatori del 'salotto' milanese. L'opera, dedicata al segno del Toro e situata all'incrocio dei bracci principali della Galleria, è da tempo meta di numerosi visitatori, attratti da una radicata tradizione scaramantica.

L'obiettivo primario del restauro è recuperare la piena leggibilità e l'integrità di un'opera gravemente compromessa.

Il costante calpestio e i gesti rituali, legati alla credenza che calpestare con il tallone i genitali del toro porti fortuna, hanno causato notevoli danni. Per minimizzare i disagi ai visitatori e garantire la fruizione degli altri spazi della Galleria, i lavori sono stati pianificati in fasi successive, svolgendosi anche durante le ore notturne.

Conservazione nel cuore della Galleria

Il mosaico del toro rampante, composto da piccole tessere di marmo policromo, rappresenta una delle più distintive attrazioni del percorso pavimentale della Galleria Vittorio Emanuele II. Questo intervento conservativo si inserisce in un piano più ampio di manutenzione e valorizzazione dei preziosi mosaici che adornano il passaggio storico milanese, edificato tra il 1865 e il 1877.

Le operazioni includono la rimozione delle sezioni deteriorate, la reintegrazione delle tessere mancanti e l'applicazione di un trattamento protettivo finale. Tutti i lavori sono eseguiti da restauratori specializzati, sotto la supervisione delle autorità comunali e degli enti preposti alla tutela dei beni culturali.

L'opera si colloca in un contesto architettonico di straordinario valore: la Galleria stessa è uno degli esempi più significativi di architettura ottocentesca a Milano, fungendo da collegamento tra Piazza Duomo e Piazza della Scala. La volta centrale, punto di incrocio dei bracci, accoglie anche gli altri tre mosaici raffiguranti animali simbolo delle principali città italiane: l'Aquila per Roma, il Lupo per Firenze e la Lupa per Torino.

Storia e tradizioni della Galleria

La Galleria Vittorio Emanuele II, capolavoro progettato dall'architetto Giuseppe Mengoni e inaugurato nel 1867, non è solo uno dei più antichi complessi commerciali coperti d'Europa, ma anche un fondamentale punto di riferimento culturale e turistico. Nel corso del tempo, il mosaico del toro rampante è diventato il fulcro di una tradizione portafortuna profondamente radicata, che spinge residenti e visitatori a compiere il rituale. È proprio questa abitudine, reiterata da milioni di persone, a rendere necessari periodici interventi conservativi per contrastare l'accelerata usura della sua superficie.

Ogni anno, la Galleria Vittorio Emanuele II attira milioni di visitatori, incantati dalla sua monumentalità e dalle prestigiose insegne storiche e caffè che la animano.

Il restauro del mosaico del toro rampante si inserisce in un più ampio programma di iniziative volte non solo a preservare l'efficienza del patrimonio artistico milanese, ma anche a promuovere una maggiore sensibilizzazione tra cittadini e turisti riguardo al rispetto e alla tutela dei beni culturali che arricchiscono il tessuto urbano di Milano.