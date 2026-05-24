Il 26 maggio 2026 segna il centenario della nascita di Miles Davis, leggendaria figura del jazz. Nato ad Alton, Illinois, nel 1926, Davis fu un mito già in vita, rivoluzionando generi dal bebop al cool jazz, fusion e rock. Fu un'icona estetica e culturale. Le sue collaborazioni con giganti come Charlie Parker, John Coltrane e Herbie Hancock scandirono una carriera di costante cambiamento stilistico. Incise oltre cinquanta album, vinse numerosi Grammy Awards, lasciando un'impronta indelebile nella musica moderna. Il centenario è celebrato a livello internazionale, ricordando un artista punto di riferimento per generazioni.

L'eredità e il percorso stilistico

Miles Davis attraversò oltre cinque decenni di storia musicale. L'album "Kind of Blue" (1959) è una pietra miliare studiata in tutto il mondo. La sua influenza si estese a rock e pop, in particolare con opere come "Bitches Brew" (fine anni Sessanta/Settanta). Contribuì allo sviluppo delle carriere di John Coltrane, Cannonball Adderley e Wayne Shorter. Il suo fascino era amplificato da uno stile unico e iconico sul palco. L'attività concertistica lo portò nelle principali città globali, consolidando il suo status di punto di riferimento per la cultura afroamericana e internazionale. Innovazione tecnica e coraggio sperimentale furono i suoi tratti distintivi fino alla morte, avvenuta nel 1991.

La sua storia si intreccia con gli snodi cruciali del Novecento musicale. Debuttò nel bebop con Charlie Parker negli anni Quaranta, distinguendosi poi come leader del cool jazz e protagonista dell'avanguardia con "Birth of the Cool". Negli anni Sessanta, si dedicò al post-bop e alle prime forme di jazz elettrico, anticipando evoluzioni future. Il suo apporto a collaborazioni, spettacoli e festival fu significativo, sempre accolto come una leggenda. Il valore culturale della sua produzione è testimoniato da riconoscimenti ufficiali e da una costante presenza in programmazioni di festival, radio e università. Il centenario del 2026 offre un'occasione preziosa per riscoprire l'impatto di un artista che ha innovato e segnato la musica internazionale.