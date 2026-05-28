La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ha annunciato il completamento del restauro di "Composizione 1938-1939" di Piet Mondrian, uno dei massimi esponenti del Neoplasticismo. L'intervento, reso possibile da un approfondito progetto di ricerca conservativa, ha permesso di riportare l'opera al suo originale splendore, preservando gli elementi materici e cromatici che caratterizzano lo stile inconfondibile dell'artista olandese. L'annuncio, diffuso il 28 maggio 2026, sottolinea l'importanza di un lavoro meticoloso che restituisce al pubblico un capolavoro fondamentale della collezione veneziana.

Realizzata tra il 1938 e il 1939, l'opera è considerata una delle testimonianze più rappresentative dell'ultima fase della produzione di Mondrian, in cui si evidenzia la sua ricerca di equilibrio tra linee e colori primari su fondo bianco. Il restauro ha coinvolto un'équipe specializzata di conservatori, operante sotto la supervisione della direzione scientifica del museo. Tra i principali obiettivi dell'operazione vi erano la rimozione di vecchie vernici alterate e il consolidamento dello strato pittorico, che presentava fenomeni di sollevamento e piccole lacune. "Grazie all’intervento, l’opera ha recuperato leggibilità e stabilità, consentendo una migliore comprensione del processo creativo di Mondrian", è stato evidenziato nel corso della presentazione ufficiale.

Il progetto conservativo e la collaborazione internazionale

L’intervento su "Composizione 1938-1939" si inserisce in un più ampio piano di conservazione e studio sulle tecniche adottate da Piet Mondrian nelle opere degli anni Trenta. Il restauro è stato affiancato da un'indagine scientifica approfondita, che ha visto la collaborazione con laboratori specializzati ed esperti internazionali. L'impiego di tecniche non invasive, come la riflettografia e l’analisi spettroscopica, ha consentito di identificare in dettaglio i materiali utilizzati dall’artista e di approfondire le fasi realizzative, contribuendo allo sviluppo di buone pratiche per la conservazione di dipinti moderni.

La Collezione Peggy Guggenheim, riconosciuta come punto di riferimento per la conservazione dell’arte del Novecento, ha sottolineato come il progetto abbia permesso “nuove riflessioni sull’approccio sperimentale di Mondrian, mettendo in luce la sua continua ricerca di purezza formale”.

Il dipinto, acquisito nel secondo dopoguerra dalla stessa Peggy Guggenheim, rappresenta un importante tassello del percorso espositivo del museo veneziano, che custodisce anche altre opere capitali della storia dell’arte astratta internazionale.

Piet Mondrian: l'artista e il contesto veneziano

Piet Mondrian, nato nel 1872 nei Paesi Bassi, è universalmente riconosciuto come il fondatore del Neoplasticismo, un movimento artistico che si proponeva di raggiungere l’armonia universale attraverso l’uso di forme geometriche essenziali e colori puri. "Composizione 1938-1939" risale al periodo in cui Mondrian si preparava al trasferimento negli Stati Uniti, segnando una fase di grande sintesi formale nella sua arte.

La presenza di quest’opera alla Collezione Peggy Guggenheim sottolinea il profondo legame tra Venezia e l’avanguardia internazionale del Novecento.

La Collezione Peggy Guggenheim è una delle più importanti istituzioni museali italiane dedicate all’arte moderna. Fondato nel 1951 da Peggy Guggenheim, il museo occupa il prestigioso palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande e ospita una vasta collezione di capolavori dell’arte europea e americana. "Composizione 1938-1939" è tra i nuclei più apprezzati della raccolta, spesso scelta come esempio emblematico del percorso di Mondrian verso l’astrazione totale. L’opera restaurata resterà accessibile al pubblico nelle sale espositive del museo, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della città lagunare.