Montepulciano rende omaggio a Hans Werner Henze, compositore tedesco e fondatore del Cantiere Internazionale d’Arte, con la sua cinquantunesima edizione. Dal 17 luglio al 2 agosto 2026, in occasione del centenario della nascita di Henze, sono previsti quarantadue eventi tra musica, teatro e danza, che coinvolgeranno il territorio e vedranno la partecipazione di direttori d’orchestra, solisti, orchestre giovanili, artisti teatrali e danzatori, tutti a titolo gratuito.

L’inaugurazione del festival avrà luogo il 17 luglio con una performance itinerante della Banda Poliziana e un concerto nel Tempio di San Biagio.

Protagonisti saranno l’Orchestra Sinfonica delle Alpi e il soprano Marily Santoro, diretti da Markus Stenz, con un programma che affianca pagine di Henze e di Beethoven.

Il programma si distingue per l’ampiezza delle collaborazioni e la diffusione degli eventi nei comuni della Valdichiana Senese, includendo Sarteano, Castelmuzio, Cetona e Montefollonico. Il 18 luglio sarà dedicato a Don Chisciotte, con uno spettacolo di marionette e l’opera comica Don Chisciotte della Mancia. Il 21 luglio, all’eremo della Maddalena, il Coro Armonioso Incanto e lo Juna Quartet renderanno omaggio agli ottocento anni dalla morte di San Francesco.

Musica, danza e collaborazioni artistiche

Tra gli eventi musicali di maggiore rilievo spiccano le serate Amadeus e le Virtuose, che presenteranno l’esecuzione integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, con nuove cadenze commissionate dal Conservatorio di Parigi all’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, diretta da Giovanni Guzzo.

Nei giorni 23 e 30 luglio, in coproduzione con l’Accademia Chigiana di Siena, saranno eseguite composizioni di Henze e sarà presentato un nuovo pezzo commissionato a Stefano Taglietti. La performance di danza Corto//Circuit, in programma il 5 luglio e frutto della collaborazione con conservatori e università, offrirà un esempio di contaminazione artistica.

Verso la conclusione della rassegna, il 31 luglio, si terrà Alfabeti universali, una serata che unirà tre cantate sceniche: una di Henze e due nuove opere commissionate a Fabio Massimo Capogrosso e Gabriel De Pace, eseguite dall’Orchestra Poliziana, dalla Corale Poliziana e dal Coro di Voci Bianche. Il gran finale è previsto per il 2 agosto in Piazza Grande, con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Alessandro Bonato, con Mariangela Vacatello al pianoforte.

L'eredità di Henze e gli omaggi nel centenario

Il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, fondato nel 1976, nacque dalla visione di Hans Werner Henze, che ideò la cittadina toscana come laboratorio creativo, un luogo di incontro e sperimentazione per giovani artisti e maestri. Il festival è oggi un punto di riferimento culturale, accogliendo ogni anno artisti e spettatori da tutto il mondo. In occasione del suo centenario, la programmazione non solo valorizza le sue opere, ma rafforza anche il legame tra territorio e arte, ispirando nuove generazioni. Gli organizzatori lo definiscono «un’utopia realizzata che continua a dialogare con il presente».

Il 2026 vede anche un ampio tributo alla figura di Henze da parte di diverse istituzioni italiane.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, una delle più antiche e prestigiose istituzioni musicali al mondo, celebra i cento anni del compositore con programmazioni speciali, tra cui l’esecuzione di Voices, un ciclo di canti su testi di Ungaretti, Brecht e altri, che riflettevano il suo impegno civile e la ricchezza dei suoi linguaggi espressivi. L’Accademia, fondata nel 1585, evidenzia così l’impronta duratura lasciata da Henze come innovatore e promotore di incontri artistici internazionali, proprio come il Cantiere di Montepulciano.