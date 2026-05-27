Il 27 maggio 2026 ha segnato un momento significativo per la cultura campana: è stato infatti inaugurato a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, il MuMont Art - Museo Montesano Arte. Questo nuovo polo espositivo si propone come custode e vetrina della prestigiosa collezione Mazziotti di Celso, un tesoro composto da opere d'arte, reperti storici e oggetti di grande valore, tutti legati alla storica e influente famiglia Mazziotti di Celso. L'apertura del museo rappresenta un arricchimento fondamentale per l'offerta culturale del territorio, mirando a valorizzare in modo concreto il ricco patrimonio artistico e storico locale.

La collezione Mazziotti di Celso offre uno spaccato profondo sulla storia e la cultura del Vallo di Diano, presentando un'ampia gamma di pezzi che spaziano da dipinti e sculture a preziosi documenti e manufatti. Ogni elemento esposto contribuisce a narrare le vicende e le tradizioni di questa terra. L'iniziativa di realizzare il museo è stata fortemente voluta e promossa dal Comune di Montesano sulla Marcellana, che ha trovato un partner essenziale nella Fondazione Mazziotti. Quest'ultima ha giocato un ruolo cruciale nella concretizzazione del progetto museale, dalla selezione all'allestimento. Durante la cerimonia di inaugurazione, le autorità locali hanno enfaticamente sottolineato l'importanza strategica del museo, non solo per la comunità residente, ma anche come motore per la promozione del turismo culturale nell'intera area del Vallo di Diano.

La Collezione Mazziotti di Celso e gli Spazi Espositivi

Il MuMont Art accoglie i visitatori in un percorso articolato attraverso diverse sale espositive, ognuna dedicata a specifici nuclei della collezione Mazziotti di Celso. Tra i pezzi più significativi, si possono ammirare opere d'arte che attraversano diverse epoche, affiancate da oggetti d'uso quotidiano che offrono uno sguardo autentico sulla vita passata, e da documenti storici che illustrano dettagliatamente la storia della famiglia Mazziotti e del territorio circostante. La progettazione della struttura è stata curata per garantire ai visitatori un'esperienza immersiva, un vero e proprio viaggio tra l'arte e la storia locale.

La Fondazione Mazziotti, da sempre impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, ha collaborato attivamente con il Comune per la meticolosa selezione e la rigorosa catalogazione di tutte le opere esposte.

Grazie a questo impegno congiunto, il museo si candida a diventare un nuovo e imprescindibile punto di riferimento per la cultura nel Vallo di Diano. L'obiettivo primario è quello di attrarre un vasto pubblico di visitatori e studiosi, desiderosi di approfondire la conoscenza della storia e dell'arte che caratterizzano la Campania interna.

Montesano sulla Marcellana: Un Territorio da Scoprire

Montesano sulla Marcellana è un affascinante comune incastonato nella parte sud-orientale della provincia di Salerno. La sua posizione è particolarmente privilegiata, trovandosi all'interno del suggestivo Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il vasto territorio comunale si estende tra dolci colline e imponenti montagne del Vallo di Diano, offrendo un'abbondanza di punti di interesse che spaziano dal valore storico a quello naturalistico e culturale.

L'amministrazione comunale è proattiva nella promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio locale, tra cui spiccano l'apertura di nuovi musei e la realizzazione di eventi culturali di richiamo.

L'inaugurazione del MuMont Art si inserisce perfettamente in questa visione strategica di promozione culturale e turistica. Le attività portate avanti dall'amministrazione comunale mirano a rafforzare l'identità locale e a favorire una più profonda conoscenza delle tradizioni e della storia che contraddistinguono la comunità di Montesano sulla Marcellana. Il museo è destinato a diventare un simbolo di questa rinascita culturale, invitando tutti a scoprire le ricchezze di questo angolo di Campania.