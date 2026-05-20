È scomparso il 19 maggio, all’età di 83 anni, George Eastman, pseudonimo di Luigi Montefiori, uno dei volti più iconici del cinema di genere italiano. L’attore e sceneggiatore, protagonista di spaghetti western, horror e fiction, si è spento a Roma presso il Gemelli Medical Center. Nato a Genova il 16 agosto 1942, Montefiori si trasferì a Roma, dove iniziò la formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia sotto Nanni Loy, abbandonandola presto per i set di Cinecittà.

La sua lunga carriera, durata oltre quarant’anni, lo vide spaziare con versatilità tra i generi.

Dagli spaghetti western, che lo resero celebre con titoli come Bill il taciturno (1967), Odia il prossimo tuo (1968), Preparati la bara! (1968), Il mio corpo per un poker (1968), La collina degli stivali (1969), Quel maledetto giorno della resa dei conti (1971), Amico, stammi lontano almeno un palmo (1972) e Tutti per uno, botte per tutti (1973), fino all’horror, ai thriller e ai poliziotteschi. Collaborò con registi come Mario Bava e Joe D’Amato, interpretando ruoli oggi considerati cult. Tra le sue interpretazioni più note, anche quella del Minotauro nel Satyricon (1969) di Federico Fellini.

L'impronta nel western e nell'horror

Con la sua figura imponente – oltre due metri di altezza e uno sguardo intenso – Montefiori lasciò un segno profondo nel filone dei western all’italiana.

Recitò accanto a Bud Spencer e Terence Hill in La collina degli stivali, nel ruolo di Baby Doll. Negli anni Settanta e Ottanta, si distinse nel cinema horror, grazie al sodalizio con Joe D’Amato. In Antropophagus (1980), la sua interpretazione del serial killer cannibale Klaus Wortmann gli valse uno status di icona cult internazionale. Il film divenne celebre per alcune scene estreme e l’atmosfera disturbante, influenzando il genere in Europa. Eastman partecipò inoltre a pellicole come Rosso sangue, Le notti erotiche dei morti viventi e Porno Holocaust, sia come interprete che come sceneggiatore, contribuendo a definire una stagione irripetibile del cinema exploitation italiano.

La sua carriera non si limitò al cinema di genere.

Lavorò con Federico Fellini, che lo volle nel suo visionario Fellini Satyricon (1969) nei panni del Minotauro, e con Mario Bava in Cani arrabbiati. Di particolare rilievo fu la collaborazione con Pupi Avati, che lo diresse in Regalo di Natale (1986) e nel suo seguito La rivincita di Natale (2004). Qui, Eastman interpretò con grande sensibilità Stefano Bertoni, uno dei protagonisti della celebre partita di poker. Avati, che lo aveva già diretto in Bordella (1976), intuì la sua capacità di portare in scena anche personaggi fragili e umani, un lato emerso pienamente nel ruolo di Stefano, apprezzato da pubblico e critica.

Sceneggiatore di successo e vita privata

A partire dagli anni Novanta, Luigi Montefiori si dedicò prevalentemente all’attività di sceneggiatore e autore.

Contribuì alla scrittura di numerose e fortunate serie TV come La squadra, Il maresciallo Rocca, Il cuore nel pozzo, Uno bianca, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Montefiori si cimentò anche nella regia, dirigendo il fanta-horror DNA – Formula letale (1990) e affiancando Joe D’Amato nella regia di Anno 2020 - I gladiatori del futuro (1984), lasciando un’impronta originale in diversi ambiti dell’audiovisivo italiano.

Montefiori lascia la moglie Manuela, i figli Evelina, Arianna e Tommaso, e due nipoti: Giulio (figlio di Evelina) e Allegra (figlia di Arianna e del cantautore Briga). La figlia Arianna, anch’essa attrice, è nota per essere la moglie del cantante Briga. George Eastman sarà ricordato come uno dei più versatili e iconici caratteristi italiani, capace di passare con naturalezza dai ruoli più oscuri del cinema popolare a quelli più complessi delle opere d’autore. La sua eredità nel panorama del cinema italiano rimane forte e vitale, grazie al contributo dato a generi e titoli diventati nel tempo veri e propri cult.