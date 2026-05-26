Il mondo del jazz piange la scomparsa di Sonny Rollins, uno dei più grandi e influenti sassofonisti della sua storia, venuto a mancare all'età di 95 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dalla portavoce Terri Hinte, che ha annunciato la fine di un'era per la musica. Rollins era universalmente riconosciuto come un gigante del jazz, celebre per la sua straordinaria maestria improvvisativa e per essere stato uno degli ultimi, grandi esponenti dell'era bebop, ponendosi al pari di figure iconiche come John Coltrane e Charlie Parker. La sua eredità musicale è indelebile, avendo segnato profondamente il panorama internazionale.

La vita e la carriera di un'icona del jazz

Nato Walter Theodore Rollins a New York nel 1930, da genitori originari delle Isole Vergini, crebbe nel vibrante quartiere di Harlem, un crocevia culturale che avrebbe plasmato la sua sensibilità musicale. Il suo percorso artistico iniziò con lo studio del pianoforte, per poi virare verso il sassofono contralto. Fu all'età di sedici anni che abbracciò definitivamente il sassofono tenore, lo strumento che lo avrebbe reso leggendario, ispirato dal carisma e dal talento del suo idolo, Coleman Hawkins. Già prima di compiere vent'anni, la sua abilità lo portò a collaborare con alcuni dei nomi più illustri del panorama jazzistico, tra cui Babs Gonzales, J.J.

Johnson, Bud Powell, Miles Davis e Thelonious Monk, quest'ultimo da lui stesso definito il suo "guru musicale". Gli anni Cinquanta rappresentarono un periodo di grandi sfide personali per Rollins, che affrontò una difficile dipendenza dall'eroina. Dopo un percorso di cure e riabilitazione, riuscì a superare la sua battaglia, tornando sulla scena jazz con rinnovata forza e mantenendo la sobrietà, un esempio di resilienza e dedizione che lo ha contraddistinto.

Un'eredità di premi, innovazione e influenza globale

La lunga e illustre carriera di Sonny Rollins fu costellata da numerosi riconoscimenti che ne attestano l'impatto indelebile sulla musica. Ricevette sette candidature ai prestigiosi Grammy Awards, vincendone due.

Nel 2004, gli fu conferito un Grammy alla carriera, un tributo alla sua influenza duratura. Seguirono ulteriori onorificenze di rilievo, tra cui il Kennedy Center Honor nel 2011 e la National Medal of the Arts nello stesso anno. A testimonianza della sua importanza storica e culturale, nel 2017 il suo archivio personale fu acquisito dallo Schomburg Center for Research in Black Culture, parte della New York Public Library, preservando per le future generazioni un patrimonio inestimabile di spartiti, registrazioni e documenti. Tra i suoi album più celebri e fondamentali si annoverano capolavori come 'Saxophone Colossus', 'Way Out West' e 'Freedom Suite', opere che hanno ridefinito i confini del jazz moderno e la tecnica del sassofono.

Rollins continuò a esibirsi e a sperimentare con una costante ricerca musicale fino agli ultimi anni della sua vita, mantenendo un rigoroso programma di pratica e tournée fino agli ottant'anni, prima che problemi di salute lo costringessero al ritiro definitivo dalle scene dopo il 2014. La sua influenza e la sua capacità di rinnovare il linguaggio del jazz attraverso una dedizione instancabile allo strumento e una continua reinvenzione di sé, lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni di musicisti e appassionati di jazz in tutto il mondo, lasciando un'eredità senza tempo nel panorama musicale internazionale.