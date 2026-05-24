Cristian Mungiu ha conquistato per la seconda volta la Palma d'oro al Festival di Cannes, ricevendo il prestigioso riconoscimento il 24 maggio 2026 per il film Fjord. Il regista ha accolto il premio con grande umiltà, dichiarando ai giornalisti: “Sono consapevole che molti grandi registi non hanno mai avuto la Palma. Trovo un po' eccessivo averne ricevute due”. La sua prima vittoria risale al 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Mungiu ha inoltre sottolineato che il vero valore di un'opera si rivela solo “dopo anni, per capire se un film sia davvero valido, se invecchi bene”.

Il film Fjord, che arriverà in Italia distribuito da Bim, narra la storia di una coppia di evangelici romeni emigrati in Norvegia, interpretati da Sebastian Stan e Renate Reinsve. La famiglia si ritrova al centro dell'attenzione mediatica e nel mirino dei servizi sociali per il modo in cui cresce i figli. Durante la cerimonia, Mungiu ha ricevuto la Palma d’oro da Tilda Swinton, condividendo il palco con i protagonisti. Il cineasta ha ribadito l'importanza del pubblico: “Un film ha bisogno di un pubblico. Allo stesso tempo, per noi cineasti, è importante concentrarsi sui film e non sui premi”.

Un dramma sociale e un appello alla tolleranza

Mungiu ha descritto Fjord come un intenso dramma sociale che affronta la violenza presente nella società odierna e promuove il rispetto per le diverse risposte ai problemi fondamentali dell’umanità.

Il regista ha affermato: “Dobbiamo rispettare il diritto degli altri di trovare le proprie risposte alle domande più importanti. Dobbiamo cercare di essere aperti agli altri, di capire che questa è la tolleranza”. Ha aggiunto che non esiste una sola verità e che la convivenza tra diversi sistemi di valori è essenziale, sottolineando: “Non abbiamo il diritto di imporre i nostri valori agli altri”.

Il regista ha condiviso una riflessione personale sulla sua reazione alla vittoria: “La prima reazione dopo aver ricevuto la Palma è stata voler chiamare i miei figli, ma ho pensato che fosse troppo tardi, dormivano”. Mungiu ha concluso auspicando di poter lasciare in eredità alle future generazioni una società meno violenta rispetto a quella attuale.

L'influenza di Cannes sul cinema romeno

Nel suo intervento, Mungiu ha riconosciuto il ruolo cruciale del Festival di Cannes nella valorizzazione dei nuovi talenti del cinema romeno, spesso più che le istituzioni locali. Il regista ha evidenziato come cineasti in tutto il mondo condividano valori come l'originalità e l'onestà, che si riflettono nel modo di concepire e realizzare i film. Con la Palma d'oro, Mungiu auspica che Fjord venga scoperto da un pubblico internazionale, diventando uno strumento per favorire il dialogo sui cambiamenti della società contemporanea.

Mungiu è il decimo regista nella storia del Festival a ottenere due Palme d’oro, un risultato che lo accomuna a nomi illustri come Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Ken Loach e i fratelli Dardenne.

L’edizione 2026 del Festival di Cannes, presieduta da Park Chan-wook, ha premiato anche Minotaur di Andrey Zvyagintsev con il Grand Prix e la pellicola bulgara The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach con il Premio della Giuria. Fjord, che segna il debutto in lingua inglese di Mungiu, contribuisce a rafforzare la presenza e il riconoscimento internazionale del cinema romeno.