Vangelo di Shiva torna al primo posto della classifica FIMI (Federazione Industria Musica Italiana) degli album: è durata solo una settimana la permanenza al vertice di Santissimo di Sayf, che però si consola con il Disco di platino conquistato da Tu mi piaci tanto, il brano presentato al Festival di Sanremo e arrivato secondo dietro a Sal Da Vinci. La più alta nuova entrata della settimana è Iceman di Drake, che debutta al terzo posto. Un’altra novità in top ten è The Goldfather, ultima fatica del rapper Flaco G. Va segnalato il rinnovato successo della musica di Michael Jackson, dovuto al grande riscontro al cinema del biopic sulla sua vita.

Diverse le novità nella classifica FIMI dei singoli: fanno il loro esordio direttamente al quarto posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa lo sento, mentre Swag Music di Artie 5ive parte dal sesto posto. Ritroviamo in classifica anche Tiziano Ferro, tredicesimo grazie alla collaborazione con Lazza in Xxdono.

Classifica album, Shiva ritrova la prima posizione a danno di Sayf

Passano le settimane e “Vangelo” di Shiva si conferma uno degli album del 2026, riconquistando il primo posto in classifica ai danni di Sayf, che però scende di una sola posizione, ottenendo la medaglia d’argento davanti all’ultimo lavoro di Drake, “Iceman”. Seguono Tutto è possibile di Geolier, Tutta vita (sempre) di Olly e la colonna sonora di Michael.

Come detto, settimo è Flaco G, seguito da Disincanto di Madame e Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi. Bresh guadagna otto posizioni e conquista il decimo posto con Mediterraneo. La classifica prosegue con Bad Bunny, Artie 5ive, Thriller di Michael Jackson, Achille Lauro e la raccolta Number Ones, sempre di Michael Jackson, uno dei protagonisti indiscussi di queste settimane.

Classifica vinili, cd e musicassette: trionfa Michael Jackson

La speciale classifica che considera esclusivamente la musica distribuita su supporti fisici come cd, vinili e musicassette vede trionfare Michael Jackson con la riedizione di Thriller che ne celebra il quarantesimo anniversario. Secondo è Flaco G con il suo “The Goldfather”, mentre terzo è Willie Peyote con il nuovo lavoro Anatomia di uno schianto prolungato, che è invece diciottesimo nella classifica degli album.

C’è una nuova entrata anche al quarto posto con L’ornamento delle cose necessarie di Max Gazzè (venticinquesimo tra gli album). La top ten è completata da Bad, ancora di Michael Jackson, Shiva, Sayf, Madame, Arirang dei BTS e Primo amore di Mannarino.

La musica di Sanremo continua a trovare spazio tra i singoli della settimana

Samurai Jay festeggia l’uscita del suo nuovo album Amatore, rimanendo per la dodicesima settimana di fila al primo posto della classifica FIMI dei singoli con Ossessione, davanti a Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, che non si smuove dalla seconda posizione. Il tormentone di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa La testa gira continua la sua marcia trionfale verso l’estate, salendo fino al terzo posto, mentre i Pinguini Tattici Nucleari partono direttamente dal quarto posto con il loro nuovo singolo.

In quinta posizione, Obsessed di Shiva e Anna precede un’altra nuova entrata, “Swag Music” di Artie 5ive. Grazie al successo delle esibizioni durante l’Eurovision Song Contest, Per sempre sì di Sal Da Vinci risale al settimo posto, davanti a Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese e Geolier con Canzone d’amore. Scende al decimo posto Sayf, che ha appena guadagnato il Disco di platino per “Tu mi piaci Tanto”, mentre un altro pezzo di Sanremo 2026 ora ventesimo in classifica, I romantici di Tommaso Paradiso, ha conquistato il Disco d’oro.