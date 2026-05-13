Il fine settimana si accende con l'inizio dei tour di due giganti della musica italiana, i Pooh e Zucchero, che inaugurano le loro tournée in location di prestigio. L'Italia si prepara a un calendario fitto di appuntamenti dal vivo, con artisti di fama nazionale e internazionale che animeranno palchi da nord a sud.

Giovedì 14 maggio 2026, l’Arena di Verona sarà il palcoscenico per i Pooh, che celebrano i loro sessant’anni di carriera con tre date consecutive, replicando anche sabato e domenica. Nello stesso giorno, il panorama musicale si arricchisce con Patty Pravo al Gran Teatro Geox di Padova, Levante all’Estragon di Bologna e Shiva al Palapartenope di Napoli.

Non mancano appuntamenti di rilievo nei teatri di Cagliari con Fabrizio Bosso, Enna con Peppe Voltarelli e Firenze con Dimartino, a testimonianza di una vivace offerta artistica diffusa sul territorio.

La giornata di venerdì 15 maggio 2026 segna un altro importante debutto: Zucchero, con il suo nuovo tour internazionale "Overdose d’Amore Gold", prenderà il via dal PalaUnical di Mantova. Contemporaneamente, Milano ospiterà in piazza Duomo il tradizionale concertone di Radio Italia, che vedrà alternarsi sul palco nomi come Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Tommaso Paradiso, J-Ax, Elisa e Giorgia. Altri eventi degni di nota includono Francesco Renga all’Arena di Verona e Vinicio Capossela al Teatro President di Piacenza.

Zucchero: il tour "Overdose d'Amore Gold" e una carriera leggendaria

Il tour "Overdose d’Amore Gold" di Zucchero promette di ripercorrere i momenti salienti della sua discografia. La scaletta includerà brani iconici come “Diavolo in me”, “Donne”, “Vedo nero” e “13 buone ragioni”, eseguiti con il supporto di un'orchestra composta da musicisti di fama internazionale. La direzione musicale è affidata a Polo Jones, affiancato alle chitarre da Kat Dyson e Mario Schilirò. La sezione ritmica vedrà Adriano Molinari e Monica Mz Carter alla batteria, mentre Peter Vettese si occuperà di hammond e synth, e Nicola Peruch delle tastiere. La sezione fiati comprenderà James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout e Carlos Minoso, con il supporto vocale di Oma Jali.

L'appuntamento mantovano anticipa le prestigiose tappe estere, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, e segue un periodo di grande attività per l'artista, che ha recentemente celebrato i quarant’anni di carriera alla RCF Arena di Reggio Emilia, dopo il successo del World Wild Tour e i quattordici concerti all’Arena di Verona. Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, vanta una carriera straordinaria con oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La sua influenza si estende oltre la musica, con partecipazioni a eventi storici come Woodstock ’94 e un impegno costante in ambito umanitario, ricoprendo il ruolo di ambasciatore per Nelson Mandela e collaborando a iniziative come il Pavarotti & Friends e il Rainforest Fund insieme a Sting.

L'artista continua a innovare, portando sul palco anche la sua produzione più recente, che include l'album di cover "Discover II" e la riedizione celebrativa per il trentennale di "Spirito DiVino".

Un calendario ricco: da Annalisa a Mario Biondi, tra pop e rock

Il weekend prosegue con un'intensa programmazione musicale. Sabato 16 maggio, Annalisa farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma, Mario Biondi sarà in concerto al Teatro Team di Bari, mentre Blanco si esibirà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Vinicio Capossela sarà al Cinema Teatro Ambra di Albenga, i Tiromancino al Teatro Golden di Palermo (con replica a Perugia martedì), Emis Killa al Fabrique di Milano, Shiva alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e Mondo Marcio al New Age Club di Roncade.

Domenica 17 maggio, Mario Biondi replicherà all’Auditorium della Conciliazione a Roma, Irene Grandi canterà al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì, Patty Pravo al Teatro Brancaccio di Roma, Brunori Sas alla Spiaggia Sassonia di Fano, Sergio Cammariere al Volvo Studio di Milano e Michele Zarrillo al Cinema Teatro Massimo di Pescara. La settimana successiva vedrà ancora protagonisti Fabrizio Moro in Puglia, Ermal Meta a Torino e Roma, e l'atteso debutto italiano del Christian Rock degli Skillet all’Alcatraz di Milano, a conferma di un panorama musicale vibrante e diversificato che abbraccia ogni genere, dal pop al rock, dal jazz alla canzone d'autore.