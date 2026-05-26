Musicultura annuncia un nuovo e prestigioso cast di ospiti che arricchirà le serate finali della sua trentasettesima edizione. L'evento, atteso per il 19 e 20 giugno 2026, si terrà nella suggestiva cornice dello Sferisterio di Macerata. Tra i nomi di spicco che saliranno sul palco figurano i Planet Funk, l'attore e conduttore Giampaolo Morelli, il duo Santamarea e il comico Riccardo Rossi. Questi artisti si uniranno ai già confermati Brunori Sas, Ron, Tosca, Maria Antonietta & Colombre, affiancando gli otto talentuosi vincitori del festival. L'appuntamento segna l'ingresso nel vivo del conto alla rovescia per la XXXVII edizione di Musicultura, che si conferma un osservatorio privilegiato sulla canzone popolare e d’autore italiana.

Le esibizioni, che promettono di essere un momento clou della stagione culturale, si svolgeranno nello storico Arena Sferisterio di Macerata. Le date del 19 e 20 giugno 2026 vedranno alternarsi sul palco un mix equilibrato di star consolidate e nuove proposte finaliste, garantendo un programma ricco e diversificato. L'obiettivo è unire voci affermate e talenti emergenti, ponendo la forza espressiva della musica popolare e d’autore italiana al centro delle serate, in linea con la tradizione e la missione del festival.

Musicultura: radici e missione della canzone d'autore

Musicultura si distingue come un festival e concorso italiano interamente dedicato alla canzone originale. Nato nel 1990 a Recanati, il suo scopo primario è sempre stato quello di sostenere e promuovere il cantautorato autentico.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha ospitato figure autorevoli del panorama musicale e culturale italiano, tra cui autori poetici, compositori e artisti che hanno consolidato carriere di successo. Il festival ha saputo creare un proficuo dialogo intergenerazionale, mettendo in contatto emergenti e grandi nomi della musica. La fase finale del concorso si svolge tradizionalmente in luoghi suggestivi delle Marche, conferendo all'evento un forte valore identitario territoriale e rafforzando il legame con la regione.

La partnership strategica con il Comune di Macerata

Un passo significativo per la stabilità e la crescita di Musicultura è stato compiuto nel febbraio 2026, quando il Comune di Macerata ha formalizzato una convenzione triennale con gli organizzatori del festival.

Questo accordo prevede un contributo annuo di 190.000 euro, una misura volta a garantire solidità e continuità all'evento. La convenzione fornisce agli organizzatori basi robuste per la pianificazione futura, consolidando la posizione del festival non solo come appuntamento di rilievo nazionale, ma anche come strumento essenziale per la valorizzazione dei giovani talenti e per la promozione dell’immagine di Macerata ben oltre i confini regionali.

Il sindaco Sandro Parcaroli ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che garantire tre anni di certezza organizzativa rappresenta un “vero cambio di passo” per la manifestazione. L'assessore Riccardo Sacchi ha ulteriormente evidenziato come tale scelta rappresenti un investimento concreto sulla «qualità e sulla risonanza del Festival», rafforzando il ruolo di Musicultura come un autentico patrimonio culturale di Macerata.