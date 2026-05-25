Il Mythos Troina Festival 2026, rassegna teatrale diretta da Luigi Tabita, animerà Troina dal 3 luglio all’8 agosto con dieci prime nazionali. Riconosciuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dall’Inda - Istituto Nazionale del Dramma Antico, il festival si concentra sulle grandi figure femminili del mito, esplorando temi contemporanei come guerra, memoria, identità e resistenza. L’evento, con interpreti di spicco e nuove drammaturgie, si conferma protagonista dell’estate culturale del borgo dei Nebrodi.

Troina, insignita nel 2019 del titolo di “borgo più bello d’Italia”, ha scelto la cultura quale motore di rinascita e sviluppo.

Questo impegno si traduce in investimenti per spettacolo dal vivo, valorizzazione del patrimonio e accoglienza. Tra i risultati concreti figurano il recupero di oltre 4.000 ettari confiscati alla mafia e il progetto ‘case a un euro’. Il Mythos Troina Festival si inserisce in questo percorso, fungendo da elemento centrale per la rigenerazione territoriale e unendo identità locale a partecipazione civile.

Programma 2026: dieci prime nazionali tra mito e attualità

L’apertura del festival, il 3 luglio all’Anfiteatro della Radura, sarà con la prima nazionale “Chi ha paura del Minotauro? Voci di donne in tempo di guerra”. Ideato e diretto da Marco Carniti, lo spettacolo è tratto da “Guardando le donne, guardando la guerra” di Victòria Amelina e vedrà protagonista Ester Pantano, affiancata da Antonella Civale, Selene Gandini, Ginevra Di Marco e Gaia Bevilacqua.

L’opera esplora la guerra attraverso testimonianze di donne ucraine, trasformando il mito del Minotauro in una metafora attuale.

Il programma prosegue il 10 luglio con “Elena” di Euripide (regia Nicasio Anzelmo, con Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo). Il 17 luglio debutterà la prima nazionale “Si prova Antigone” (Mauro Avogadro, produzione INDA), ambientata nella Parigi occupata. Il 24 luglio, Lunetta Savino interpreterà “Il canto di Penelope” di Margaret Atwood (regia Marcello Cutugno). La sezione “Assoli” alla Torre Capitania presenterà nuove produzioni: “Andromaca – il candore del cigno” (28 e 29 luglio, con Daniela Giovannetti) e “Polissena dimenticata” (30 e 31 luglio, con Federica De Benedittis).

Il festival includerà anche “Sing Orpheus Sing” (1 e 2 agosto, con Dario Guidi) e “La congiura dei Nessuno” (6 agosto), concludendosi l’8 agosto con “Τειρεσίας Tiresia Teiresías”, interpretato da Leo Gullotta e diretto da Fabio Grossi.

Un festival per la rinascita culturale e sociale di Troina

La quinta edizione del Mythos Troina Festival si conferma laboratorio culturale e sociale per il borgo. L’iniziativa si distingue per l’attenzione alla presenza femminile – tra protagoniste, drammaturghe e registe – e per lo spazio alle nuove generazioni nella sezione “Assoli”, allestita nella Torre Capitania. Il festival include progetti originali e laboratori artistici, coinvolgendo enti come l’INDA e offrendo formazione a professionisti e giovani attori.

La valorizzazione del mito in relazione a diritti, memoria e identità territoriale si riflette nelle location storiche. Luigi Tabita ha dichiarato che il Mythos Troina Festival “parla di giustizia, uguaglianza, memoria, migrazione, diritti civili e parità di genere, attraverso il linguaggio eterno del mito e del teatro”. L’evento trasforma il territorio, rafforzandone identità e partecipazione, e consolida il ruolo di Troina quale motore culturale e punto di riferimento per la scena teatrale italiana.