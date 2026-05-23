La regista libanese Nadine Labaki ha pronunciato un discorso toccante durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026, dove era stata invitata a consegnare il premio per la sceneggiatura. Il suo intervento è stato interamente dedicato al suo Paese, il Libano, esprimendo un profondo turbamento emotivo. “Stasera, mentre sono invitata a celebrare la vita, a consegnare il premio per la sceneggiatura, non posso fare a meno di pensare al mio Paese, il Libano. Un Paese che, fin dalla mia nascita, sembra condannato a vivere gli scenari peggiori”, ha dichiarato Labaki, sottolineando il drammatico contesto.

Accompagnata dal marito, la cineasta ha condiviso le profonde incertezze che hanno preceduto la sua partecipazione all'evento: “Confesso che da quando abbiamo ricevuto questo invito, io e mio marito – mio marito, che è anche qui in sala e ci sta guardando in un certo modo – stiamo vivendo un turbine di contraddizioni, emozioni contrastanti e incertezze. È saggio abbandonare i propri figli e lasciare il Libano mentre il nostro Paese è dilaniato da una guerra devastante? Abbiamo il diritto di celebrare la vita quando la morte ci circonda?”.

Nonostante le ferite e le ingiustizie, Labaki ha enfatizzato la straordinaria forza culturale del Libano e il ruolo cruciale dell'arte come risposta alle avversità.

“Nonostante le ferite, nonostante le ingiustizie, questo piccolo Paese, a malapena visibile su una mappa, continua ostinatamente a gridare, a cantare, a scrivere, a filmare, ad amare la vita – ha sottolineato Labaki – come se l'arte fosse diventata il nostro atto di resistenza supremo”. Il suo messaggio finale alla platea è stato un invito a riconoscere e celebrare questo potere: “Quindi stasera, celebriamo questo potere, il potere dell'arte, il potere delle parole, il potere del cinema, e celebriamo anche questa splendida sala, voi, questa energia creativa, questa forza che può diventare uno dei più bei baluardi contro la follia del male”.

Il Libano e l'Arte come Atto di Resistenza

L'intervento di Nadine Labaki assume un significato particolarmente rilevante nel contesto attuale del Libano, un Paese che negli ultimi anni ha affrontato gravi crisi economiche, tensioni interne e conflitti persistenti, che hanno lasciato un segno profondo sulla popolazione e sul tessuto sociale.

Labaki, riconosciuta come una delle voci più autorevoli del cinema mediorientale, ha costantemente utilizzato la sua arte per narrare storie di resistenza e dignità. La sua presenza a Cannes, non solo come cineasta ma anche come voce critica e consapevole del proprio tempo, riafferma il suo ruolo internazionale. Opere come "Cafarnao" e "Caramel" hanno portato l'attenzione globale sulle complesse realtà del Libano e hanno messo in luce le capacità espressive delle donne nella cultura araba contemporanea. Il suo discorso è stato accolto con viva partecipazione dal pubblico, che ha riconosciuto il valore sia umano che simbolico delle sue parole.

La Carriera e l'Impegno Sociale di Nadine Labaki

Nata a Baabdat nel 1974, Nadine Labaki si è affermata a livello internazionale come regista, sceneggiatrice e attrice.

Dopo gli studi alla Saint Joseph University di Beirut, ha debuttato sulla scena mondiale con il film "Caramel" nel 2007, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes. Il suo stile cinematografico si distingue per la capacità di esplorare temi universali quali la convivenza, l'identità femminile e la resistenza di fronte agli eventi avversi. Questa tematica è evidente in film come "E ora dove andiamo?" e "Cafarnao", quest'ultimo presentato in concorso a Cannes nel 2018 e successivamente nominato all'Oscar come miglior film straniero. L'impegno di Labaki trascende il mero ambito artistico, riflettendosi in una costante attenzione alle questioni sociali e umanitarie. Tali elementi hanno permeato anche il suo discorso durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026, ribadendo con forza il ruolo dell'arte come strumento essenziale di sopravvivenza e affermazione identitaria in situazioni di crisi.