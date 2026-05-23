La regista libanese Nadine Labaki ha offerto una profonda riflessione sulla drammatica situazione del suo paese, il Libano, durante la cerimonia di premiazione per la sceneggiatura al Festival di Cannes. Invitata a celebrare la vita, Labaki ha espresso il suo profondo turbamento e le emozioni contrastanti per la distanza dalla sua terra e dalla famiglia, evidenziando le difficoltà di chi lascia il proprio paese in momenti di crisi.

Nel suo toccante intervento, Labaki ha dichiarato: "Stasera, mentre sono invitata a celebrare la vita, a consegnare il premio per la sceneggiatura, non posso fare a meno di pensare al mio Paese, il Libano.

Un Paese che, fin dalla mia nascita, sembra condannato a vivere gli scenari peggiori". La regista ha descritto un "turbine di contraddizioni, emozioni contrastanti e incertezze" vissuto con il marito, presente in sala, riflettendo sulla scelta di lasciare i figli e il Libano "dilaniato da una guerra devastante". Ha sollevato l'interrogativo: "Abbiamo il diritto di celebrare la vita quando la morte ci circonda?".

L'arte come atto di resistenza

Nonostante ferite e ingiustizie, Labaki ha posto l'accento sul ruolo dell'arte come resistenza per il popolo libanese. Ha affermato che il Libano "continua ostinatamente a gridare, a cantare, a scrivere, a filmare, ad amare la vita – come se l’arte fosse diventata il nostro atto di resistenza supremo".

La regista ha voluto celebrare "il potere dell’arte, il potere delle parole, il potere del cinema" quali strumenti fondamentali per affrontare sofferenza e difficoltà, configurandoli come il più potente baluardo contro la follia del male.

Il contesto del Festival di Cannes

La presenza di Nadine Labaki alla cerimonia del Festival di Cannes si inserisce in un evento internazionale che richiama registi, attori e operatori del settore cinematografico. Il Festival rappresenta uno dei più importanti appuntamenti globali, offrendo visibilità a opere e autori e amplificando la risonanza del suo messaggio.

Labaki ha concluso il suo intervento celebrando "questa splendida sala, voi, questa energia creativa, questa forza che può diventare uno dei più bei baluardi contro la follia del male". Le sue parole hanno sottolineato il valore della creatività e della cultura come risposta collettiva e resiliente alle difficoltà del suo paese.