Il Cinema Nuovo Sacher, fondato da Nanni Moretti, ospita dal 16 al 27 maggio 2026 la seconda parte della rassegna "Tuttomoretti", una retrospettiva sui suoi primi film iconici. L'iniziativa ripercorre le tappe fondamentali della carriera del regista, offrendo l'opportunità di rivedere opere che hanno segnato il cinema italiano. Il programma si apre sabato 16 maggio con "Io sono un autarchico" (16:00), seguito da "Ecce bombo" (18:30) e "Sogni d’oro" (21:00). La rassegna prosegue fino al 27 maggio, includendo "Bianca", "La messa è finita" e "Palombella rossa", con proiezioni pomeridiane e serali.

Nanni Moretti introdurrà personalmente gli spettacoli del fine settimana e tutte le proiezioni serali, con presentazioni che il regista ha ironicamente definito "spossanti".

Il Nuovo Sacher: polo culturale e cinema d'autore

Situato a Trastevere e fondato da Moretti nel 1991, il Cinema Nuovo Sacher è un punto di riferimento per il cinema d’autore e le rassegne di qualità. Ospita incontri e festival. Recentemente, dall’11 al 14 maggio, ha accolto una rassegna di quattro documentari su carcere, guerra, fede ed emigrazione, con titoli come "Il pianto degli eroi" e "Un sogno italiano", confermando la vocazione al cinema contemporaneo. La rassegna "Tuttomoretti" celebra l'autore e valorizza la sala come luogo di condivisione culturale, favorendo un dialogo autentico tra regista e pubblico, rafforzando il legame con il Nuovo Sacher.

Le opere in rassegna: l'universo di Nanni Moretti

La retrospettiva include opere centrali come "Ecce bombo" (1978), che segnò l'affermazione con uno sguardo ironico e generazionale sugli anni Settanta. L'esordio "Io sono un autarchico" (1976) introdusse il suo stile. "Sogni d’oro" (Premio Speciale della Giuria a Venezia 1981) e "Bianca" (1984) esplorano, con tono satirico e autobiografico, le nevrosi della società contemporanea. "La messa è finita" (1985) approfondisce la riflessione sull’identità e l'appartenenza, mentre "Palombella rossa" (1989) chiude il decennio con le crisi esistenziali e politiche dell’Italia di fine secolo. L'inclusione di "La cosa" completa il quadro, presentando documentari e materiali meno noti dell'universo Moretti.

Il Cinema Nuovo Sacher riafferma la sua vocazione di spazio culturale dinamico, valorizzando il repertorio storico e l’attualità del linguaggio cinematografico, con un ricco calendario di appuntamenti.