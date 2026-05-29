Napoli si prepara ad accogliere una significativa iniziativa culturale: il 30 maggio 2026, alle ore 18, sarà inaugurata presso la sede dell'associazione sportiva Virtus Partenopea, in vico San Domenico Maggiore 18, la mostra fotografica "La persistenza della memoria". L'esposizione, organizzata dal Lab di Cult 202 Fiaf, si inserisce nel più ampio progetto nazionale della FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche) per l'anno 2024/25, intitolato "Memorie. Ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà".

L'iniziativa napoletana, che presenta circa 120 immagini, mira a esplorare il tema della memoria attraverso l'obiettivo di dieci fotografi, offrendo al pubblico una profonda riflessione sulle tracce del passato e sulla loro risonanza nel presente e nel futuro.

I Lab di Cult sono laboratori fotografici locali, gratuiti e aperti ai soci FIAF, coordinati dal Dipartimento Cultura della Federazione. Ogni anno, il Dipartimento propone un tema nazionale che viene poi sviluppato da gruppi e associazioni fotografiche su tutto il territorio italiano.

Il Lab di Cult 202 e gli autori in mostra

Il Lab di Cult 202 di Napoli è nato dall'impegno delle tutor accreditate FIAF Francesca Sciarra, fotogiornalista, e Anna Serrato, docente di Arte e Immagine, con la preziosa collaborazione di Linda Iacuzio, fotografa e archivista. Questi laboratori nascono dall'iniziativa di associazioni fotografiche o di singoli individui, riunendo gruppi di fotografi che condividono esperienze e promuovono la crescita culturale attraverso la fotografia.

Gli autori delle circa 120 fotografie esposte sono: Carmelo Italia, Francesca Fratta, Maria Leone, Francesca Sciarra, Francesco Blenx, Gianfranco Vista, Linda Iacuzio, Mena Martino, Nataliya Striletska e Tony Limongelli. Le loro opere, selezionate nell'ambito del progetto nazionale FIAF, costituiscono un percorso visivo che invita a meditare sulla persistenza delle tracce storiche e personali nel tessuto urbano e sociale.

Il ruolo della FIAF nella promozione della cultura fotografica

La FIAF, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, è un'istituzione che dal 1948 si dedica alla promozione della cultura fotografica in Italia. Attraverso una vasta gamma di attività, concorsi, mostre e progetti tematici, la Federazione supporta e valorizza l'arte della fotografia.

Il Dipartimento Cultura della FIAF gioca un ruolo centrale in questo contesto, coordinando i Lab di Cult e offrendo ai soci l'opportunità di partecipare a laboratori locali gratuiti, contribuendo attivamente ai progetti nazionali.

Il tema "Memorie. Ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà", scelto per l'anno 2024/25, è emblematico della volontà della FIAF di stimolare una riflessione collettiva sul valore e sull'importanza della memoria nella società contemporanea. La mostra presso la Virtus Partenopea a Napoli rappresenta, quindi, un momento culminante del lavoro svolto dal Lab di Cult 202, offrendo al pubblico un'occasione unica per confrontarsi con una narrazione fotografica profonda e significativa.