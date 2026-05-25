A Napoli, la Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli rende omaggio agli Squallor, il celebre gruppo musicale italiano, con una mostra-evento inaugurata il 25 maggio 2026. L'esposizione propone un percorso artistico multidisciplinare che include sculture, proiezioni video e performance dal vivo, tutte ispirate alla produzione e all'inconfondibile ironia del gruppo.

Un viaggio nell'immaginario degli Squallor

La mostra si sviluppa attraverso i vari spazi della Fondazione Foqus, dove sono esposte opere di artisti contemporanei che reinterpretano i temi e lo stile unico degli Squallor.

Le installazioni presentano sculture che richiamano l'immaginario distintivo del gruppo, affiancate da proiezioni di video storici e materiali d'archivio. L'esperienza è arricchita da performance musicali con musicisti e performer locali, creando un'atmosfera dinamica e coinvolgente. L'iniziativa mira a offrire ai visitatori un'esperienza immersiva e multidisciplinare, evidenziando il profondo impatto culturale che gli Squallor hanno avuto sulla scena italiana e la loro capacità di influenzare generazioni attraverso la loro arte.

La Fondazione Foqus: cultura e rigenerazione nei Quartieri Spagnoli

La Fondazione Foqus, situata nei Quartieri Spagnoli di Napoli, si dedica con impegno alla promozione di attività culturali, sociali ed educative a beneficio della comunità locale.

Fondata nel 2013, la struttura è diventata un punto di riferimento, ospitando regolarmente mostre, laboratori e iniziative artistiche che coinvolgono artisti, studenti e cittadini. L'obiettivo primario della Fondazione è favorire la rigenerazione urbana e rafforzare la coesione sociale nell'area, utilizzando la cultura come strumento di sviluppo e inclusione.

L'omaggio agli Squallor rappresenta un esempio significativo di questo impegno costante della Fondazione nel valorizzare la creatività e la memoria collettiva. Offre uno spazio prezioso per il confronto e il dialogo tra generazioni, attraverso l'universalità dei linguaggi artistici, confermando il ruolo della Fondazione come polo culturale vitale per la città di Napoli.