Napoli si prepara a celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana con una giornata ricca di eventi il 2 giugno 2026. Il cuore delle celebrazioni sarà il Teatro San Carlo, che aprirà le sue porte per un concerto speciale dell’Orchestra del Massimo partenopeo, diretta dal Maestro Donato Renzetti. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Prefetto Michele di Bari, il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, e il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro San Carlo Fulvio Macciardi, proporrà un repertorio di celebri sinfonie, arie d’opera e duetti.

Il programma musicale prevede l’esecuzione della Sinfonia dalla Norma di Vincenzo Bellini, seguita da “Una furtiva lagrima” da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e “Largo al factotum” da Il barbiere di Siviglia. Saranno inoltre presentati “Principe più non sei… Sì, ritrovarla io giuro” da La Cenerentola e “All’idea di quel metallo” da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, intervallati dall’“Intermezzo” da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. La serata si concluderà con la Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi. Le performance vocali saranno affidate al tenore Matteo Macchioni e al baritono Pietro Spagnoli.

Accesso al concerto e cerimonie istituzionali

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti, con la possibilità di ritirare un massimo di due biglietti per persona.

I tagliandi sono disponibili presso il botteghino del Teatro San Carlo a partire dal 28 maggio 2026, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00. Il giorno stesso dell’evento, il 2 giugno, il botteghino resterà aperto fino alle 21:30. La serata sarà presentata dalla giornalista Chiara Del Gaudio e vedrà gli interventi delle autorità locali, del Presidente ANCI Campania Francesco Morra e dei discendenti dei Padri Costituenti eletti nei collegi Napoli–Caserta.

La mattinata del 2 giugno sarà dedicata a ulteriori appuntamenti istituzionali. Alle 10:15, presso il Mausoleo di Posillipo, si svolgerà la deposizione delle corone d’alloro. Successivamente, alle 11:00 in Piazza del Plebiscito, avrà luogo la solenne cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a trentacinque cittadini.

Le celebrazioni mattutine si concluderanno con il dispiegamento della bandiera italiana sul Palazzo del Governo, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno di Mameli e dell’Inno alla Gioia, con la partecipazione degli allievi dell’Accademia del Teatro San Carlo.

La diretta dal Quirinale al Teatro San Carlo

Le celebrazioni serali al Teatro San Carlo culmineranno alle ore 21:00 con la diretta televisiva dell’evento nazionale organizzato dal Quirinale. La trasmissione, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Fabrizio Gifuni, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Toni Servillo, Miriam Leone, Cesare Bocci, Flavio Insinna, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Paolo Fresu e Danilo Rea.

La città di Napoli, aderendo alla richiesta del Presidente ANCI Nazionale Gaetano Manfredi, si unisce così alle celebrazioni a livello nazionale, proponendo un programma che coinvolge attivamente istituzioni civili, militari e culturali, la cittadinanza e i rappresentanti della storia repubblicana, onorando l’importante anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.