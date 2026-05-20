È stato presentato a Napoli il progetto “Destinazione Donna”, un’iniziativa pensata per valorizzare la presenza e il ruolo delle donne nella ricca storia e nell’intensa cultura della città partenopea. Promosso congiuntamente dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Comunità di San Gennaro, il progetto propone una serie di itinerari tematici che guidano alla scoperta di luoghi simbolici, intimamente legati a figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nel passato e nel presente del capoluogo campano.

La rassegna, che comprende ben tredici itinerari, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la suggestiva Basilica di San Gennaro Extra Moenia.

All'evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e delle numerose associazioni coinvolte, tutti uniti dall'obiettivo di far conoscere le storie di donne che si sono distinte in ambiti cruciali come la cultura, l'arte, la scienza e l'impegno sociale a Napoli. I percorsi proposti attraversano un’ampia varietà di luoghi, inclusi siti di culto, spazi culturali, centri di accoglienza e realtà associative, tutti accomunati dal loro profondo legame con protagoniste femminili di rilievo.

Percorsi tematici e luoghi di memoria

Gli itinerari di “Destinazione Donna” offrono tappe significative presso chiese storiche, musei, biblioteche e centri culturali, oltre a strutture dedicate all'accoglienza e all'inclusione sociale.

L'iniziativa si propone di offrire una lettura inedita della città, focalizzata sulla prospettiva femminile, mettendo in luce contributi spesso poco noti ma di importanza fondamentale per la storia e l'identità di Napoli. Il progetto si rivolge sia ai cittadini desiderosi di approfondire la conoscenza del proprio territorio, sia ai visitatori interessati a scoprire un volto diverso e più profondo della città, promuovendo una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale e sociale legato alle donne.

Durante la presentazione, è stato evidenziato come “Destinazione Donna” rappresenti un’opportunità preziosa per riscoprire e valorizzare la memoria collettiva, favorendo attivamente l'inclusione e il dialogo costruttivo tra le diverse generazioni.

Le visite guidate e le attività previste coinvolgeranno attivamente scuole, associazioni e varie realtà presenti sul territorio, con una particolare attenzione all'educazione e alla sensibilizzazione sui temi cruciali della parità di genere.

Il contributo delle istituzioni e delle associazioni

La Fondazione Comunità di San Gennaro, che ha promosso il progetto insieme al Comune di Napoli, vanta un’esperienza pluriennale nel campo della valorizzazione sociale e culturale del territorio. La Fondazione è da tempo impegnata nella realizzazione di progetti di inclusione, formazione e promozione della cittadinanza attiva, con un’attenzione specifica alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il coinvolgimento sinergico delle istituzioni locali e delle associazioni del territorio è stato considerato un elemento cruciale per la riuscita di “Destinazione Donna” e per assicurare la sua ampia diffusione presso un pubblico vasto e diversificato.

Il progetto si inserisce in un più ampio e ambizioso percorso di valorizzazione delle identità e delle storie femminili, con l'obiettivo di promuovere una narrazione più completa, autentica e rappresentativa della città di Napoli. Le attività proposte mirano a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a favorire una più profonda conoscenza delle risorse culturali e sociali che arricchiscono il tessuto urbano partenopeo.