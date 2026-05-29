La seconda edizione del Napoli Festival del Giallo si appresta ad accogliere ottanta ospiti di spicco, tra cui nomi illustri della letteratura di genere come Carlo Lucarelli e Gabriella Genisi. L'evento, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, animerà la Galleria Principe di Napoli e la Biblioteca Nazionale con un ricco calendario di incontri, presentazioni e dibattiti dedicati al mondo del giallo.

Diretto da Ciro Sabatino, il festival accoglierà scrittori, giornalisti, magistrati, attori e registi. Tra i nomi di spicco figurano Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Piera Carlomagno, Patrizia Rinaldi, Francesco Pinto, Massimo Cacciapuoti e Valeria Parrella.

L'apertura sarà un omaggio a Jean-Claude Izzo e Massimo Carlotto. Il programma include appuntamenti interattivi, laboratori per le scuole e incontri con le forze dell'ordine per discutere la lotta alla criminalità.

Temi e Programma Dettagliato

Il festival si concentra su temi quali la legalità, la cronaca nera e la letteratura di genere. Le due sedi principali, la Galleria Principe di Napoli e la Biblioteca Nazionale, ospiteranno dibattiti con magistrati e giornalisti esperti di casi di cronaca, oltre a sessioni dedicate alla narrativa e alla sceneggiatura.

Promuovendo un dialogo tra letteratura e realtà investigativa, il festival include rappresentanti delle forze dell'ordine ed esperti di criminalità.

Laboratori per ragazzi e incontri scolastici mirano ad avvicinare i giovani al genere giallo e ai valori della legalità, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento per un pubblico vasto e variegato.

Il Ruolo della Biblioteca Nazionale

La Biblioteca Nazionale di Napoli, una delle principali sedi dell'evento, è un'istituzione culturale di primaria importanza per la città. Fondata nel 1804, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III custodisce un vasto patrimonio di volumi, manoscritti e documenti storici, affermandosi come punto di riferimento per la ricerca e la promozione culturale a Napoli. La struttura ospita regolarmente eventi, mostre e incontri che valorizzano la cultura letteraria e storica di Napoli e della Campania.