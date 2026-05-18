Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) riapre al pubblico, dopo cinquant’anni, la sua sezione Numismatica, arricchita da una straordinaria esposizione di centotrenta gioielli in oro, metalli preziosi e gemme. Questi raffinati esemplari, che spaziano dall’arte orafa greca, italica, magno-greca, etrusca e romana fino al tardo-antico, costituiscono una delle collezioni più preziose del museo e tornano a splendere in un allestimento completamente rinnovato. Tra i pezzi di maggiore fascino spiccano gli ori di Pompei, monili che gli abitanti tentarono invano di salvare durante la fuga dall’eruzione del Vesuvio, ritrovati sia sui corpi delle vittime che nelle domus e negli edifici pubblici della città vesuviana.

L’esposizione, visitabile dal 25 maggio, propone un allestimento moderno e accattivante, ispirato alle vetrine delle più prestigiose griffe, che esalta la bellezza atemporale di questi gioielli, apparentemente pronti per essere indossati ancora oggi. I preziosi monili rappresentano il cuore di un percorso espositivo che si estende a oltre seimila monete, medaglie, coni, punzoni e numerosi altri materiali archeologici. L’obiettivo è condurre il visitatore alla scoperta dell’economia nel mondo greco, romano, medievale, rinascimentale e moderno. Un rilievo particolare assumono i tessuti aurei provenienti dagli scavi vesuviani, anch’essi nuovamente esposti dopo un meticoloso restauro, realizzato in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Il Medagliere: un museo nel museo tra storia e innovazione

La rinnovata sezione Numismatica, curata da Renata Cantilena e Floriana Miele con la collaborazione scientifica di Lucia Amalia Scatozza, si configura come un vero e proprio “museo nel museo”. L’allestimento è il risultato di un ampio intervento di risanamento degli arredi storici, della pulitura e del restauro di tutti gli esemplari esposti, oltre all’aggiornamento dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza, che garantisce la massima protezione dei reperti. L’intera collezione del Medagliere comprende circa 160.000 esemplari, di straordinario valore scientifico e storico grazie all’estensione temporale e alla varietà delle zecche di provenienza.

Il direttore generale del Mann, Francesco Sirano, ha evidenziato che la riapertura della sezione “corona le rigorose attività di studio e ricerca nel ricchissimo Medagliere del museo”, aggiungendo che la collezione è ora “più accessibile, con apparati bilingue, resa ancora più affascinante dall’approfondimento sugli antichi gioielli, che restituiscono uno spaccato di estremo interesse sul gusto e il design del passato”. Il percorso espositivo presenta anche alcune significative novità, tra cui un prezioso ripostiglio di monete dalla Caupona di Salvius a Pompei e un’importante iscrizione funeraria di un nummularius, figura romana assimilabile a un cambiavalute. Tra i reperti più celebri si distingue il Medaglione di Augusto, rinvenuto a Pompei nel 1759, del valore di quattro denari in oro e recante l’effige del “padre della patria”.

Archeologia e storia economica della Campania antica

Il Medagliere e la sezione Numismatica del Mann costituiscono uno dei più ampi e completi patrimoni numismatici a livello internazionale. La storia della raccolta ha inizio nel XVIII secolo, in seguito alle prime campagne di scavo nelle città vesuviane, con un rapido e costante incremento delle collezioni nel tempo. Il museo, situato in piazza Museo Nazionale 19 a Napoli, oltre alla sezione Numismatica, ospita importanti nuclei dalla Magna Grecia, dalla collezione Farnese e reperti di Pompei ed Ercolano. Le monete, gli ori e i tessuti aurei non solo rappresentano prodotti di altissima raffinatezza artistica, ma permettono anche di ricostruire la storia economica e sociale della Campania antica e del Mediterraneo centrale.

L’intervento degli ultimi anni ha riguardato non soltanto il restauro e il riallestimento degli spazi espositivi, ma anche un potenziamento degli apparati informativi, ora disponibili in più lingue per accogliere visitatori da tutto il mondo. Il Mann si conferma così uno dei principali poli culturali italiani, con un costante incremento nei visitatori e numerosi progetti di valorizzazione nazionale e internazionale delle sue inestimabili collezioni archeologiche.