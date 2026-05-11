Le navate della Chiesa Anglicana di Napoli si sono trasformate in uno scrigno di emozioni per una serata interamente dedicata a uno dei giganti della cultura italiana: Lucio Dalla. Non un semplice tributo, ma un vero e proprio "concerto raccontato" che ha saputo restituire al pubblico non solo le note, ma l'anima profonda di un artista che ha segnato la poetica del Novecento.

Un racconto tra aneddoti e leggenda

L'evento, curato dall'organizzazione Nomea, ha visto come filo conduttore le narrazioni intense e profonde dell’attore Giovanni Del Monte.

La sua voce, nelle vesti di un narratore romantico, ha guidato gli spettatori attraverso un viaggio a ritroso nel tempo: dagli esordi jazzistici di Dalla alla sua viscerale passione per il clarinetto, fino ad arrivare alla genesi di capolavori immortali.

Particolare commozione ha suscitato il passaggio dedicato alla nascita di "Caruso", il brano che più di ogni altro lega il cantautore bolognese alla terra partenopea, nato tra le suggestioni di Sorrento e il mito del tenore Enrico Caruso.

Le voci del territorio: talento e grazia

A dare corpo e voce alle canzoni sono stati tre talenti cristallini del panorama musicale campano, capaci di irrompere nella solennità della Chiesa Anglicana con una grazia fuori dal comune:

Arianna Sannino (in arte RIhà) , la cui interpretazione ha saputo mescolare modernità e rispetto della tradizione;

Achille Campanile ed Enrico Asquitti, che con maestria tecnica e sensibilità interpretativa hanno ridato vita alle melodie complesse e visionarie di Lucio.

Il pubblico è rimasto colpito dalla capacità degli artisti di non limitarsi alla semplice esecuzione, ma di offrire riletture personali e suggestive, rendendo ogni brano un’esperienza inedita.

Nomea: cultura, sostenibilità e territorio

L’evento di sabato sera conferma la missione di Nomea, una realtà che sta ridefinendo il modo di fare intrattenimento a Napoli. Per Nomea, la cultura non è un reperto da osservare, ma un organismo vivo da sviluppare e diffondere.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la bellezza accessibile e sostenibile, valorizzando i siti storici della città – come la splendida Chiesa Anglicana – attraverso la valorizzazione dei talenti locali. È proprio attraverso gli occhi di chi crede in questo sviluppo che la storia di Lucio Dalla ha potuto vibrare ancora una volta, dimostrando che il suo messaggio è più attuale che mai.

Una "prima" che ha lasciato il segno, confermando come l'unione tra narrazione teatrale e musica dal vivo sia la chiave vincente per esplorare la complessità di artisti immensi, trasformando una serata di maggio in un ricordo indelebile per i presenti.

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